Dead Space-Verfilmung: James Wan als Regisseur im Gespräch

Weiterhin ist die Gerüchteküche über eine Verfilmung des Survival-Horrorspiels Dead Space am brodeln. Zuletzt hatte der Regieveteran John Carpenter behauptet, dass eine Verfilmung zu dem Computer- und Videospiel eingeplant sei, er aber nicht als Regisseur angefragt wurde. Nach seiner Aussage hätte ein anderer Regisseur den Zuschlag erhalten.

Das Branchenmagazin Giant Freakin Robot will nun in Erfahrung gebracht haben, dass der populäre Regisseur und Produzent zahlreicher erfolgreicher Horrorfilme, James Wan, diesen Posten übernehmen soll. James Wan zeichnete sich für bekannte Vertreter des Genres verantwortlich, wie beispielsweise die Saw- oder die Conjuring-Reihe. Für seinen Ausflug in das Comicgenre heimste er für seinen DC-Streifen Aquaman viel Lorbeer ein.

Bislang haben weder die Macher des Spiels, noch ein Filmstudio oder James Wan selbst zu der Dead Space-Verfilmung Stellung bezogen, so dass die bisherigen Informationen weiterhin als hartnäckiges Gerücht betrachtet werden müssen.