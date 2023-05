Darauf freut sich die Redaktion im... Mai 2023

Breath of the Wild 2 ruft

Teaser Die Redakteure sind den Tränen nahe. Also den Tränen des Königreichs aus dem Untertitel des neuesten Teils von The Legend of Zelda. Doch der Mai hat noch mehr Vorfreudiges zu bieten!

Jörg Langer

Ist es Hoffen, ist es Bangen?

Mitgehangen, mitgefangen?

Als Uralt-Fan von Looking Glass,

Hoff' ich auf eine Extramenge Spaß

bei der Neufassung von System Shock

Doch frisst der Schotte seinen Rock...

Sollt' Nightdive Studios versagen

und mir darob platzen der Kragen.

Und doch! Die Aussicht, SIE zu hören...

Die Stimme Shodans will betören

Sie will mich locken, necken, grausen

Sie trennt die Cremé von den Banausen

Ihr folgen sie, die garst'gen Vielen

Sie gibt es nicht in and'ren Spielen

Und deshalb hoff' ich, wider Willen

Dass mich das Remake möge thrillen!

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dem Starlord, mit Gamora, Drax und natürlich Groot im dritten Teil der Guardians of the Galaxy. Dann bin ich natürlich auf die neue Serie mit Arnold Schwarzenegger als Spion gespannt: FUBAR könnte interessant sein! Auch Ultraman geht auf Netflix in die dritte Saison. Das war es. TV, Streaming-Dienste oder Kino haben bei mir im Mai, bis auf die oben genannten Neuerscheinungen, Pause. Medial bin ich ab Mitte des Monats, sagen wir mal, fokussiert.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Ernsthaft? Welches Spiel spielt der Hengst im Mai 2023? Es gibt nur ein einziges Spiel, welches bei mir in diesem Monat, ach was, im Grund für den Rest des Jahres, auf der Liste steht. Alle anderen Verpflichtungen sind abgesagt, mein Kellerbüro für die nächsten Wochen hermetisch abgeriegelt, angenehm klimatisiert, und der lokale Lieferdienst mit genügend Vorbestellungen gebrieft, und natürlich meine Frau mit ausreichend Vorgekochtem für den Rest des Jahres versorgt. Ab dem 12. Mai ist also der Terminkalender leergeräumt für The Legend of Zelda - The Tears of the Kingdom – die Switch wird bereits vorgeglüht.



[SONSTIGES] Das Buch mit dem ellenlangen Titel The Making of Another Motion Picture Masterpiece von Tom Hanks steht bei mir schon lange auf der Leseliste – was soll bei Tom Hanks schon schief gehen? Ansonsten stimme ich mich literarisch schon mal auf die geplante Spielesession ein und wühle mich (erneut) durch die hervorragenden Mammutwerke von Nintendo: HyruleHistoria, Art & Artifacts und natürlich die Legend of Zelda Encyclopedia sowie die Master Works. Alleine die Enzyklopädie hat über 300 Seiten und ist für die Lore des berühmten Universums ein unverzichtbarer Ratgeber. Mehr brauche ich im Mai nicht.



Christian Burtchen

[FILME/SERIEN] Ich weiß gar nicht, ob man die Serie ohne Japan-VPN im deutschen Netflix sehen kann, aber ich gucke sie deutsch untertitelt: Sanctuary, über den Aufstieg eines unkonventionellen Sumoringers. So viel Einblicke in das Treiben der Sumoställe gab es wohl noch nie, und da ich selbst, 2017, bei einem Sumo-Wettkampftag dabei war (zu sehen in meiner Doku Tokio bei Tag) , bin ich trotz Antiheld-Protagonist und einiger Unappetitlichkeiten der Marke "zerkleinere meinen Kot mit Essstäbchen, damit du weißt, wer der Ranghöhere ist" (nicht zu sehen, aber das Drüberreden reicht mir schon) aktuell gebannt in Folge 3.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich wäre ein schlechter Mensch und Spieleredakteur, würde ich mich in diesem Monat nicht vor allem auffreuen, und auf die Doppelstunde der Kritiker mit Heinrich. Dann gibt es da aber noch ein zweites Spiel, dem ich... entgegensehe. Ich widme ihm einen Reim:[SONSTIGES] Ich arbeite nebenher an der, während René an der Endfertigung vonsitzt und dannangeht. Und der absolute Hammer wird die Folge 8, versprochen! Also viele Dokus in den nächsten Wochen. Und da ich von Japan nie genug bekommen kann, plane ich aktuell den Besuch desin Düsseldorf an diesem Wochenende.[FILME/SERIEN]Am Mangagefielen mir nicht nur die Bildsprache, sondern auch die Ausgangslage: Eine Insel voller seltsamer Kreaturen und verquerer Götterstatuen, auf der man Gefahr läuft, in eine Mischung aus Mensch und Plfanze verwandelt zu werden. Daher werden etliche starke Verurteilte mit ihren Bewachern dorthin gesandt, um für den Shogun die Frucht ewiger Jugend zu finden, die dort wachsen soll – wer sie abliefert, wird begnadigt. Die Geschichte ging dann in eine etwas andere Richtung, als ich dachte, spielte dabei aber mit den Gewohnheiten solcher Battle-Royale-Szenarios. Entsprechend freue ich mich, das Ganze nun auch in Bewegung zu sehen, wenn die Anime-Umsetzung im Mai anläuft. Außerdem kommt offenbar eine neue Staffel vonund erinnert mich daran, wie eindringlich mir schon von dem Anime vorgeschwärmt wurde. Darin geht es um Boji, Sohn des größten Königs eines Fantasy-Welt, in der Stärke alles zählt und die Herrscher in einer großen Liste nach Macht geordnet werden. Boji jedoch wurde klein, schwach, taub und fast stumm geboren und zieht nach einer Intrige gegen ihn in die Welt hinaus, um doch Kraft seiner Gutherzigkeit ein großer König zu werden.[SPIELE/BRETTSPIELE] Noch ein paar mal Zeldas Wiegenlied, dann kommt das Königreich Hyrule wieder. Zu Lande und in der Luft wird Link einmal mehr die ausbekannte und doch vermuitlich ingewandelte Welt erkunden. Ich bin etwas skeptisch, wie sehr mich-Legastheniker die Bastlekomponente einer der neuen Fähigkeiten von Link bei der Stange halten wird, aber überwiegend freue ich mir sehr auf das neueste Zelda und finde gerade spannend, dass ein Entwickler nochmal in die grundlegend selbe Spielwelt schickt, statt eine kompett neue Open World zu bauen oder sie wie Ubisoft in den-Spin-offs bis zur Unkenntlichkeit abzuwandeln. Abseits davon freue ich mich sehr auf, das bereits wenige Tage davor den Early Access verlässt und mich schon vor der finalen Version damit beeindruckte, wie das Sequel eher die selbe Grundidee und ein nur etwas modifziertes Kampfsystem auf einem komplett anderen Gameplay-Loop aufsetzt und so nicht den Vorgänger obsolet macht, sondern eher um eine Alternative Vision des schweren Dungeon Crawlers ergänzt.[SONSTIGES] Wenn mir die Spielebrocken im Mai noch Zeit dafür lassen, möchte ichvonvon meinem Lesestapel pflücken. Der Titel verrät schon, dass es in einer alternativen Zeitlinie spielt, in der Japan die USA erobert haben. Vor allem aber grüßt auf dem Cover schon ein Mech und tatsächlich habe ich bisher noch keine Mech-Geschichte in Romanform gelesen. Mal sehen, ob es sich gelohnt hat, dieses Buch nach seinem Einband zu beurteilen.[FILME/SERIEN] Auf den dritten Teil vonhätte ich zwar Bock, denn mit den ersten beiden Filmen hatte ich viel Spaß. Aber Zeit für einen Kinobesuch werde ich vermutlich zumindest im Mai nicht haben. Von daher fällt womöglich auch endgültig der Mario-Film flach. Da war ich auch weniger versessen auf einen Kinogang, aber bislang sagte wirklich jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, dass der Film sich lohnt. Sogar die, die mit Videospielen wenig oder gar nichts zu tun haben. Na ja, wird im Zweifl beides für Blu-ray oder Stream vorgemerkt.[SPIELE/BRETTSPIELE] Gegenzieht im Mai bei mir jedes andere Spiel den Kürzeren. Das Hands-on kürzlich hat mich noch mal zusätzlich angefixt. Bin aber in jedem Fall froh, dass ich mich (nicht auf GamersGlobal) beruflich damit befassen darf. Denn privat wären die Hürde, überhaupt damit anzufangen, erheblich größer bei so einem potenziellen Zeitfresser. Es gibt da aber noch einen Titel Ende Mai, auf den ich sehr gespannt bin. Das Rundentaktik-Spielwar ein meines persönlichen Highlights auf der Gamescom, und bei einem Entwicklernamen wie The Bearded Ladies kann sowieso nichts schiefgehen. ;)[FILME/SERIEN] Fürhege ich trotz der Ermüdungserscheinungen bei mir und der Qualitätsschwankungen im Hause Marvel hohe Hoffnungen. Über den heimischen Bildschirm - respektive die Wohnzimmerwand - flimmern weitere Episoden vonund(hierzulande Leverage 2.0, sichtbar über eine RTL-Crime-Amazon-Prime-Brücke, ich hatte mir die Zukunft einfacher vorgestellt.) Darüber hinaus empfehle ich Freevee-Serie (auch via Prime Video)um einen Gerichtsprozess als Reality-Show, bei dem aber mit einer Ausnahme alle anderen Beteiligten schauspielern.[SPIELE/BRETTSPIELE] *Mit bester Andy-Serkis-Stimme, zu der ich im Stande bin, denken*, Gollum![SONSTIGES] Ob es im Mai endlich die Kombination "Freies Wochenende" und "schönes Wetter" gibt, damit wir den Garten etwas saisontauglich machen können? Ich bin verhalten optimistisch, anderenfalls kann ich gleich ein paar Weihnachtsbäume pflanzen.