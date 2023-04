Montagmorgen-Podcast #487

Teaser Die Redaktion beginnt die Woche mit einer Spoiler-armen Diskussion zu Suzume, dem neuen Film von Makoto Shinkai. An großen Inhalten steht unter anderem der Test zu Star Wars Jedi - Survivor an.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im letzten MoMoCa gab User Maestro84 durch seine Frage die Anregung und so kam es, dass am gestrigen Sonntag Jörg und Hagen gemeinsam vor der großen Leinwand saßen und den neuen Film von Makoto Shinkai sahen, der durch Your Name (Kimi no na wa) bekannt wurde. Wie sie den Film fanden und wo sie ihn im Vergleich zu den anderen Shinkai-Schinken einordnen, verraten sie im ausführlichen Gespräch mit nur einem leichten Spoiler zu einem wichtigen Moment in den ersten Minuten des Films. Außerdem freuen sich die beiden über massig eingegangene Hörerfragen und Jörg schaltet am Ende live im Podcast etwas Neues für die Startseite frei.

Die Timecodes dieser Folge: