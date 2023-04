Tendenz steigend?

Teaser Irgendwo ist immer Sale und es gibt viele spannene Spiele da draußen. Wie hoch ist euer Stapel der gekauften, aber nicht gespielten Titel?

Der Pile of Shame, von manchem hier auch schmeichelhaft zum Mounain of Joy erklärt, umfasst jene Spiele, die ihr gekauft, aber dann (noch) nicht gespielt habt. Bei der Auswahl an digitalen Stores heutzutage, in denen gefühlt zu jeder Zeit ein Sale läuft, passiert das nun noch leichter. Oder sorgt andersherum das Aufkommen von Gaming-Abos dafür, dass ihr weniger in Versuchung kommt, weil ihr zum Flatrate-Preis diverse Titel anspielen könnt? Verratet uns in der untenstehenden Umfrage, wie hoch euer Pile of Shame ist und ergänzt gerne eure weiteren Gedanken zum Thema in den Kommentaren.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.