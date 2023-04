Spieleveteranen-Podcast #317: Off-Topic 5/2023

John Wick 4, Baby Metal und mehr

Teaser Heinrich hielt eine empfohlene Neuerscheinung nicht aus, Jörg konnte schon Jagged Alliance 3 spielen, doch nach den Branchen-News und Spielerlebnissen gibt es wieder Off-Topic mit John Wick 4 & mehr.

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Eine fremde Sprache zu beherrschen ist gar nicht so leicht, vor allem wenn es sich um Elbisch für eine Spielproduktion handelt. John Wick beherrscht dagegen die Sprache der Gewalt, wie er im nunmehr vierten Kinofilm der Reihe demonstriert. Der ist eines der zahlreichen Themen des monatlichen Off-Topic-Gesprächs von Jörg und Heinrich, doch auch eine Doku zu einer deutschen Sportlegende, einem unwilligen Urlauber, süße Stimmen zu harten Riffs und mehr werden vorgestellt. Nicht weniger spannend sind die Spielebranchen-News, Hörerfragen und jüngsten Games-Eindrücke, konnte doch Jörg bereits ausgiebig Jagged Alliance 3 spielen, während eine gewisse Neuerscheinung von Heinrich mit dem „Ich bin unwürdig!“-Siegel ge(t)adelt wird.

Folge 15-2023 (#315) des Spieleveteranen-Podcasts mit Jörg Langer und Heinrich Lenhardt hat eine Laufzeit von 1:45:06 Stunden.

00:00:15 News & Smalltalk

0:44:28 Spieleveteranen Off-Topic

0:44:37 Von Grünkohl und Canabis bis zum Kino-Highscore für die Super Mario Bros.

0:57:40 Film-Ressort: John Wick 4, Boom! Boom!: The World vs Boris Becker.

1:20:14 Buch-Ressort: »Once Upon Atari« vom E.T.-Entwickler Howard Scott Warshaw.

1:25:51 Serien-Ressort: Ted Lasso (Staffel 3), The Reluctant Traveller (dt. »Urlaub wider Willen«).

1:38:19 Musik-Ressort: »The Other One« von Babymetal.