Boundary: Weltraum-Multiplayer-Shooter in den Early Access gestartet

PC PS4

Boundary vom chinesischen Studio Surgical Scalpels befindet sich seit 13. April 2023 im Early Access und ist somit für die Öffentlichkeit spielbar. Der First-Person-Multiplayer-Shooter kommt damit deutlich verspätet aus den Startlöchern, da laut einer Pressemitteilung ein Release für 2020 geplant gewesen ist.

Bei Boundary handelt es sich um einen Multiplayer-Shooter im Stile von Counter-Strike - Global Offensive, der in der nahen Zukunft im Weltraum, rund um Raumstationen ähnlich der ISS, stattfindet. Durch das Setting im Weltraum entfällt das klassische Rennen, Springen und Ducken. Stattdessen bewegt ihr euch in allen drei Dimensionen im Raum. Die Matches finden ausschließlich mit kleinen Teams von maximal jeweils fünf Spielern statt und spielen sich direkt und flott, auch wenn ihr auf die dritte Dimension acht geben müsst. So könnt ihr euch von der Map-Ebene wegtreiben lassen und von oben angreifen oder über die nicht gedeckte Unterseite der Raumstationsmodule heranschleichen. Je nachdem, wie ihr euch entlang eurer Rotationsachse platziert, bekommt der Gegner mehr oder weniger Trefferfläche von euch ins Visier.

Ihr könnt zwischen verschiedenen Klassen wählen, welche den Fokus auf unterschiedliche Spielstile und Aufgaben lenken. Für jede Klasse könnt ihr durch Aufleveln weitere Waffen und kosmetische Inhalte freischalten. Helden und Fähigkeiten á la Overwatch gibt es, abgesehen vom Spezialwaffenmount, jedoch nicht.

Noch bis zum 27.4.2023 könnt ihr Boundary mit einem Rabatt von zehn Prozent für aktuell 21,59 Euro auf Steam erstehen. Der Early Access ist je nach Spielerfeedback für sechs bis zwölf Monate geplant.