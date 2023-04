Victoria 3: Voice of the People erscheint am 22. Mai

PC Linux MacOS

Das Grand-Strategy-Spiel Victoria 3 (im Test) wurde im März mit dem Musik-DLC Melodies for the Masses und Update 1.2 (zur News) versorgt. Jetzt hat Paradox Interactive angekündigt, dass das Immersion Pack Voice of the People am 22. Mai 2023 zum empfohlenen Verkaufspreis von 14,99 Euro erscheinen wird. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

In einem Jahrhundert voller dramatischer politischer Umwälzungen mussten sich viele Weltführer mit einflussreichen und charismatischen Persönlichkeiten auseinandersetzen, mit dynamischen politischen Akteuren, die sich tatkräftig für sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt einsetzten oder versuchten, den Strömungen der Geschichte zugunsten der Tradition zu widerstehen. Voice of the People möchte, dass ihr euch mit einigen der größten politischen Aufrührer der Geschichte auseinandersetzt. Dabei rückt das neue Agitator-System in den Mittelpunkt, das Dutzende historische Figuren hinzufügt, die mit Konventionen gebrochen und durch die bloße Kraft ihrer Persönlichkeit politische Macht aufgebaut haben. Ihr trefft dabei auf Intellektuelle wie Mikhail Bakunin, konservative Militaristen wie Georges Boulanger sowie Stimmen, die für die Freiheit gekämpft haben, wie Frederick Douglas.

Angekündigte Features von Victoria 3: Voice of the People:

Über 60 neue historische Charaktere: Ihr entdeckt neue alternative Geschichtsverläufe mit realen historischen Charakteren, wie beispielsweise John Brown , Emmeline Pankhurst oder Enver Pasha .

, oder . Spezielle Agitatoren Aktivitäten: Ihr könnt die Agitatoren unterstützen, indem ihr ihnen Posten als Anführer von Interessensgruppen übertragt oder sie alternativ ins Exil schickt, um ihren Einfluss zu schmälern. In einigen Fällen können außerdem Exilanten anderer Nationen in die eigene Gesellschaft eingeladen werden, um von ihren Ideen zu profitieren.

Einzigartige französische Inhalte: Es gibt neue Ereignisse, Journalmissionen und von der französischen Geschichte inspirierte Entscheidungen. Beispielsweise können Vorteile in Nordafrika genutzt werden, einer der vielen königlichen Anwärter unterstützt oder ein starkes französisches Imperium in Europa und weltweit errichtet werden.

Neue französische Gebäude: Historische französische Bauwerke werden der Karte hinzugefügt.

Neue Artwork: Eine Landkarte für Voice of the People, im neuen Jugendstildesign. Neue Animationen für Revolutionen heben die Interessengruppen in einer Revolte hervor. Außerdem werden neue Kleidung und Uniformen für viele Gesellschaften hinzugefügt.

Bei Vorbestellung von Voice of the Poeple erhaltet ihr zusätzlich drei historische französische Charaktere: den Premierminister Georges Clemenceau, den Autor und politischen Denker Alexis de Tocqueville, sowie Jules Brunet, den französischen Militärberater des Shogunats Japan.

Die Veröffentlichung von Voice ot the People wird von einem großen kostenlosen Update für Victoria 3 begleitet. Dieses Update enthält das neue Agitator-System, das es einzelnen Charakteren ermöglicht, auf politische Reformen zu drängen, die möglicherweise von der derzeitigen Regierung nicht unterstützt werden und nicht erwünscht sind. Außerdem wird es neue politische Ideologien für Frankreich, Änderungen an der Weltkarte und Überarbeitungen der Gesetzgebungs- und Revolutionsprozesse sowie viele andere Änderungen geben.