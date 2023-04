PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 24. bis zum 28. April (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

25. April – Smile For Me

In diesem unkonventionellen Point & Click-Abenteuer kommunizierst Du ohne Worte und heiterst Deine Freund*innen auf – nichts ist wertvoller als ein Lächeln! Hilf Deinen Mitmenschen aus der Klemme, tröste sie und muntere sie auf. Doch das ist manchmal leichter gesagt als getan. Denn in dieser Welt sind die Leute schräg, die Rätsel sind bekloppt und die Welt scheint ein düsteres Geheimnis zu verbergen …

25. April – Strayed Lights

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Strayed Lights ist ein atmosphärisches Action-Abenteuer mit flüssigen Kämpfen und einer rätselhaften, detailverliebt gestalteten Welt. Du bist ein kleines, wachsendes Licht, das sich nach dem Erwachen sehnt. Erkunde eine Welt voller surrealer Ruinen und strahlender Bäume, die von flackernden Lichtern und leuchtenden Schatten bewohnt werden.

25. April – TramSim: Console Edition

Optimiert für Xbox Series X|S – In TramSim erweckst Du den städtischen Nahverkehr zum Leben! Tauche in zwei fotorealistische europäische Städte ein, die Du ansonsten nur aus beliebten Reiseführern kennst und bringe ihr Straßenbahnnetz auf Touren. Optimiere das Netz, passe die Taktung an und halte Dich an den Fahrplan – im Nahverkehr gibt es jede Menge große und kleine Herausforderungen.

25. April – Stranded: Alien Dawn

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In der außerirdischen Überlebenssimulation Stranded: Alien Dawn liegt das Schicksal einer kleinen gestrandeten Gruppe in Deinen Händen. Gestalte Deine Geschichte, indem Du schwere, lebenswichtige Entscheidungen triffst. In fesselndem und immersivem Strategie-Gameplay trotzt Du Gefahren wie Hunger, Krankheit, extremen Wetterbedingungen und vielem mehr. Wirst Du es schaffen, Deine Bevölkerung zu schützen und ihnen einen Neubeginn auf dem Planeten zu ermöglichen?

25. April – Mangavania

Optimiert für Xbox Series X|S – In diesem actionreichen Oldschool-Plattformer mit kultiger Pixelgrafik schlüpfst Du in die Rolle des jungen Abenteurers Yuhiko. Dieser ist auf der Suche nach einem Heilmittel gegen die schwere Krankheit seines Bruders und begibt sich hierfür tief in die gefährliche Unterwelt. Erkunde Dungeons, bekämpfe Monster, finde neue Freund*innen und rette Deinen Bruder!

25. April – Ampersat

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Hier wird geknüppelt und geballert, was das Zeug hält. Abgerundet wird das spaßig-turbulente Gameplay mit atmosphärischen Rollenspiel-Elementen und ganz viel Retro-Charme. Ampersat destilliert die Gaming-Einflüsse Deiner Kindheit und mixt sie zu einem unterhaltsamen, abwechslungsreichen Hybriden zusammen, in dem Du jede Menge Monster bekämpfst, um Dich vom unerfahrenen Frischling zur mächtigen Kampfmaschine zu mausern.

25. April – War Mongrels

In diesem isometrischen Echtzeitstrategiespiel reist Du an die Ostfront des Zweiten Weltkriegs. Du schlüpfst in die Rolle zweier Wehrmachtssoldaten, die schnell begreifen, dass sie zu Spielsteinen böswilliger Propaganda geworden sind. Der Krieg hat im Osten viele Leben verändert und gefordert, aber auch viele Geschichten voller Mut und Kameradschaft hervorgebracht. Viele Beweise für die dunkelsten Seiten des Menschen und die Verrohung der Gesellschaft sammeln sich hier. Finde Dich im Chaos des Krieges zurecht, knüpfe unerwartete Freundschaften und finde einen Ausweg in einer Welt, die ständig zwischen Krieg und Hoffnung schwankt.

25. April – DoraKone

Du schlüpfst in die Rolle von Dulce, die lange auf ein neues Handy gespart hat, um das neuste Augmented Reality-Spiel Dragon Connection zu spielen. Das neue Handy und die neue Leidenschaft mischen ihre Sommerferien gehörig auf und lassen sie vieleneue Freundschaften knüpfen. Was wirst Du diesen Sommer erleben?

26. April – The Creepy Syndrome

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – The Creepy Syndrome ist ein psychologischer Horror, der vier atmosphärische Geschichten miteinander verbindet. Du bist das Versuchskaninchen eines mysteriösen Psychiaters, der Dich unterschiedliche, gruselige Spiele für seine Forschung spielen lässt. In den Games erlebst Du nicht nur unterschiedliche Schicksale, Du lässt Dich auch auf einen immer wieder anderen Look und wechselnde Gameplay-Elemente ein. Doch je weiter Du spielst, desto gruseliger werden die seltsamen Untersuchungen …

26. April – Cassette Beasts (PC)

Willkommen auf der abgelegenen Insel New Wirral, die von seltsamen Kreaturen bewohnt wird. Die tapferen Bewohner*innen der Insel wappnen sich mithilfe kleiner Retro-Kassetten für den Kampf. Um Deinen Weg nach Hause zu finden, stiehlst Du den Monstern mithilfe Deines Kassettenrekorders ihre Kräfte und nutzt ihre Fähigkeiten, indem Du Dich in sie verwandelst. Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt – die Macht des Mixtapes kombiniert verschiedene Kräfte nach Herzenslust.

26. April – Aquarist

Erstelle und beobachte Aqua World! Lerne mehr über Fische und ihr Verhalten und übernehme Verantwortung für ihr Leben. Kontrolliere die Temperatur, die Umgebung und die Ernährung, um eine geeignete Umgebung zu schaffen. Vergiss nicht, Dein Aquarium auszubauen und eröffne nach einer Weile Dein eigenes Aquaristikgeschäft.

26. April – Neko Rescue Tale

Der Freund eines kleinen Kätzchens ist verschwunden und es liegt an Dir, die verspielte Katze zu retten! Neko Rescue Tale ist ein traditioneller Action-Plattformer im Pixel-Scrolling-Stil, in dem Du eine heldenhafte Katze durch jahreszeitlich bedingte Levels voller Feinde, Fallen, Fallstricke und mehr führst.

27. April – Velocity Noodle

Entwickle Deinen eigenen Nudelstand, indem Du rennst, springst, rutschst und teleportierst, um in diesem rasanten 2D-Plattformer Nudeln auszuliefern. Entdecke Routen, neue Moves und weiche Fallen aus, um die Rekordzeiten zu schlagen.

27. April – Tin Can

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Als Mitglied des Raumfahrtprogramms Deiner Kolonie verlässt Du den Mars an Bord eines großen Transportschiffs, dessen Reaktor mitten auf Deiner Reise zu neuen Horizonten einen kritischen Fehler hat. Nun treibst Du in Deiner Rettungskapsel ohne FTL-Fähigkeiten und musst feststellen, dass es keinen einfachen Ausweg gibt. Setze Deinen Verstand ein und repariere die Systeme. Mit ein bisschen Glück kannst Du schließlich einen Zufluchtsort finden.

27. April – Bramble: The Mountain King

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Schlüpfe in die Rolle von Olle, einem Jungen, der sich auf den Weg macht, um seine Schwester zu retten, die von einem gefürchteten Troll entführt wurde. Nicht alles in Bramble ist so, wie es scheint. In diesem seltsamen Land mit großen und kleinen Kreaturen musst Du aufpassen, wann Du Dich ihnen näherst und wann Du Dich versteckst. Die Wälder und Höhlen beheimaten viele hungrige und boshafte Bestien, also sei vorsichtig.

27. April – BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition

In BlazBlue: Cross Tag Battle erstellst Du Dein eigenes Crossover-Dreamteam mit den beliebten Charakteren aus insgesamt acht Titeln! Kämpfe mit Deinen Lieblingscharakteren aus den beliebten Titeln BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth, RWBY und mehr. Mach Dich bereit für ein traumhaftes Tag-Battle über Seriengrenzen hinweg! Spielbar auf Cloud, Konsole und PC.

27. April – The Last Case of Benedict Fox

Übernimm den letzten Fall von Benedict Fox und tauche ein in eine verdrehte Welt voller Geheimorganisationen, verbotener Rituale und kaltblütiger Morde – und das pünktlich zum Release im Game Pass! Erforsche die Erinnerungen verstorbener Opfer, während Du nach Hinweisen suchst und Dämonen in diesem fantastischen Lovecraft-Metroidvania bekämpfst.Spielbar auf Konsole und PC.

27. April – Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward

Erforsche einen lebenden Albtraum in diesem sich ständig verändernden Survival-Horrorspiel. Kannst Du die Schrecken überleben, die in Henrietta Kedwards dunkler Vergangenheit lauern? Erlebe eine verdrehte Geschichte voller paranormaler Schrecken und Geheimnisse.

27. April – Creepy Tale 2

Erlebe die gruselige Spannung eines Märchens der Gebrüder Grimm in diesem Puzzle-Abenteuerspiel. Begleite den jungen und mutigen Lars, der sich auf eine gefährliche Reise begibt, um seine Schwester zu retten.

28. April – Star Wars Jedi: Survivor

Optimiert für Xbox Series X|S – Die Geschichte von Cal Kestis wird in diesem Galaxie-umspannenden Action-Adventure von Respawn Entertainment fortgesetzt, das in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt wurde. Dieser erzählerische Solo-Titel setzt fünf Jahre nach den Ereignissen von Star Wars Jedi: Fallen Order an und folgt Cals zunehmend verzweifeltem Kampf, während die Galaxie immer weiter in die Finsternis abgleitet. Vom Imperium an den Rand der Galaxie gedrängt, sieht sich Cal mit neuen und bekannten Bedrohungen konfrontiert.

28. April – Varney Lake

Während des langen, heißen Sommers verbringen Jimmy, Doug und Christine ihren vierten gemeinsamen Urlaub am Varney Lake. Schwärmereien unter Teenager*innen, Streiche und Kartentricks, lange Tage voller Abenteuer, der Traum, das örtliche Autokino vor dem Abriss zu retten – sie sind Kinder, die erwachsen werden, bis sie einen Vampir finden.

28. April – Nuclear Blaze

Ein großes Feuer wütet und es liegt an Dir, die Flammen zu löschen. Für ein gut ausgebildetes Mitglied der Feuerwehr wie Dich ist das ein normaler Einsatz. Du wirst mitten in diesem flammenden Inferno abgesetzt und machst Dich daran, das Feuer einzudämmen, seine Ursachen zu untersuchen und Überlebende zu finden.

28. April – Monster Hunter Rise: Sunbreak

Die Welt von Monster Hunter Rise wird mit dieser umfangreichen Erweiterung größer und tiefer, mit neuen Monstern, neuen Orten und mehr! Seit den Ereignissen von Monster Hunter Rise bist Du als „Grimmige Flamme von Kamura“ bekannt. Nun stichst Du in See, um die Ursache für eine schreckliche Bedrohung aufzudecken, die ein Königreich auf der anderen Seite des Meeres bedroht.

28. April – Gematombe

Fordere Deine Freund*innen heraus oder folge Pandora und den Dämonen auf ihren Abenteuern. Schieße mit dem Ball, um aufeinanderfolgende Edelsteine der gleichen Farbe zu treffen und zu zerstören – so erzeugst Du unglaubliche Kettenreaktionen! Überwältige Deine Gegner*innen oder maximiere Deine Kettenkombinationen und räume Deinen Bildschirmbereich von Edelsteinen frei, um mit einer Gematombe zu gewinnen!

28. April – Fran Bow

Nachdem sie den grausamen Tod ihrer Eltern miterlebt hat, wird ein eigenartiges junges Mädchen namens Fran im Oswald Asylum eingesperrt. Um die grausamen Experimente der Anstalt zu überleben, verabreicht Fran sich selbst Medikamente, die ihr die Fähigkeit verleihen, eine unheimliche alternative Welt zu sehen – die Ultrarealität. Begleite Fran auf ihrer epischen Reise, um herauszufinden, wer ihre Eltern ermordet hat. Finde ihre verschwundene Katze Mr. Midnight und kehre zurück nach Hause zu Tante Grace, ihrer einzigen lebenden Verwandten.

28. April – Skinny and Franko: Fists of Violence

28 Jahre nach den Ereignissen von Franko: The Crazy Revenge, kehrt der titelgebende Anti-Held Franko nach Polen zurück, um seinem alten Freund aus der Patsche zu helfen. Diesmal wird er seine Feind*innen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mit der Hilfe seines Kumpels Skinny sorgt Franko in den Straßen von Szczecin wieder einmal für Chaos.

28. April – Sweet Bakery Tycoon

Errichte und leite die Bäckerei Deiner Träume und backe köstliche Torten für Deine Kund*innen. Teste Deine Fähigkeiten in 90 köstlichen Levels und serviere mehr als 60 Kuchen und Fruchtcocktails an vier einzigartigen Orten. Du personalisierst Deine Bäckerei mit unzähligen Upgrades und freischaltbaren Gegenständen und strebst nach 40 leckeren Erfolgen.

28. April – Dig Deep

Du schaufelst Dir den Weg zum Erfolg! Dieses Spiel beschreibt sich selbst als die perfekte Mischung aus Faulheit und Ehrgeiz. Deine Aufgabe ist es, Dich zurückzulehnen, Dich zu entspannen und Deine angeheuerten Schürfer*innen die Drecksarbeit machen zu lassen, während Du nach den begehrten Edelsteinen und Diamanten suchst. Auf Deinem Weg zum*zur besten Minenarbeiter*in kannst Du sogar weitere Goldgräber*innen anheuern, um Dein Imperium als Minen-Tycoon zu vergrößern.