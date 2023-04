PM: Street Fighter 6 Showcase: neue Gameplay-Details, brandneue Kämpfer und Veröffentlichung der Demo (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Halte deine Spraydosen bereit, denn wir taggen die Straßen mit einer frischen Schicht Neuigkeiten direkt vom Street Fighter 6 Showcase, moderiert von Lil Wayne! Unser fertiges Graffiti ist ein buntes Allerlei aus Informationen über die World Tour, Kämpfe mit deinen angepassten Avatars im Battle Hub, atemberaubende neue Funktionen zur Aufbesserung deines Fighting-Ground-Spielerlebnisses, die Enthüllung der 1-Jahres-Kämpfer und eine Demo, die du schon heute spielen kannst.

Die World Tour ist ein Einzelspieler-Storymodus, in dem Spieler ihren eigens angepassten Avatar erstellen können, um mit der Unterstützung der kultigen Meister ein umfassendes Mysterium zu erleben. Dein neuestes Reiseziel ist Nayshall, ein Entwicklungsland in einem entlegenen Winkel Asiens.

Auf deinem Abenteuer wirst du alle legendären Kämpfer aus der Spielerliste von Street Fighter 6 kennenlernen. Nutze Flugtickets, um die Welt zu bereisen und alle 18 Kämpfer zu finden– einige von ihnen sind besser versteckt als andere. Werde zu ihrem Schüler, indem du ihren Stil kopierst und ihre Spezialmoves lernst. Verstärke deine Bindung zu den Meistern, indem du ihnen Geschenke machst und Missionen abschließt. Kombiniere all das, um neue Filmsequenzen freizuschalten, während du eine persönliche Beziehung zu diesen legendären Kämpfern aufbaust. Schreib dir das in dein Tagebuch!

Wir haben die World Tour geschaffen, um die Aufmachung eines traditionellen Kampfspiels neu zu definieren. Dazu haben wir besonderes Augenmerk auf die Erstellung eines sehr persönlichen Spielerlebnisses durch Ergänzung von tiefgehenden RPG-Elementen gelegt. Du kannst Objekte und Nahrung konsumieren, um Lebensenergie zu regenerieren und Buffs oder Debuffs zu wirken. Mit zunehmender Stufe deines Avatars verdienst du Fähigkeitenpunkte, die du in einem Fähigkeitenbaum zur Anpassung deines einzigartigen Move-Repertoires investieren kannst.

Achte auf heißblütige Feinde, die dir auf der Straße hinterhereilen, um dich zum Kampf herauszufordern! Nur auf der World Tour kannst du „Drive Stall“ im Fähigkeitenbaum freischalten, um die Zeit zu verlangsamen, Feinden auszuweichen und mit deiner Meisteraktion einen Vorteil zu erlangen. Blitzen deine Feinde im Kampf auf, kannst du sie treffen, um „Pressure Time“ zu bewirken und größeren Schaden zu verursachen. Perfekt, um diese lästigen Kühlschränke und Drohnen auszuschalten!

All diese Avatare mit dem benutzerdefinierten Aussehen und Kampfstil, die du erstellen wirst? Schaff sie am besten in den Battle Hub und lass sie in benutzerdefinierten Avatarkämpfen online gegen andere Spieler antreten. Deiner Fantasie sind diesbezüglich keine Grenzen gesetzt! Setze deinen Avatar mit Dhalsims Stil, Zangiefs „Screw Piledriver“ und Kens „Hadoken“ oder einer anderen verrückten Kombo ein, um deine Gegner in irre Fallen zu locken. Sei vorsichtig, denn dein Gegner könnte sich womöglich eine noch verrücktere Palette an Moves ausgedacht haben.

Wenn dir Ordnung am Herzen liegt, kannst du im Battle Hub einen Club erstellen, um gleichgesinnte Spieler zu finden. Passe das Logo deines Clubs an und entwirf eine Uniform, die nur Mitglieder deines Clubs tragen dürfen.

Zur Feier der Street-Fighter-Serie veröffentlichen wir die neue Kampfschaden-Funktion! Während eines Kampfes beginnen Charaktere zu schwitzen und erleiden Schnittwunden, Abschürfungen und andere Zeichen eines hitzigen Gefechts. Dies ist nur in bestimmten Offline-Modi verfügbar und kann in den Einstellungen deaktiviert werden.

Wir haben uns in Street Fighter 6 der Barrierefreiheit verschrieben und Soundeffekte ergänzt, die dir vermitteln, wie weit du von deinem Gegner entfernt bist, in welcher Höhe Angriffe zu erwarten sind, ob ein Angriff ein Cross-up ist und wie sehr deine Drive-Anzeige noch gefüllt ist.

Außerdem haben wir eine Vielzahl von Einführungswerkzeugen für alle Leistungsstufen ergänzt. Umfangreiche Tutorials und Charakter-Leitfäden bieten eine solide Grundlage für das Verständnis aller Charaktere. Diese sind vor allem für Spieler gedacht, die wenig Erfahrung mit Kampfspielen haben oder neue Charaktere ausprobieren möchten. Unsere dritte Steuerungsart neben „Klassisch“ und „Modern“ ist „Dynamisch“. Hier können Spieler mit einer einzigen Taste protzige Moves entfesseln– richtig gehört! Button-Masher sind hier willkommen! Sobald du dich der Sache gewachsen fühlst, kannst du dich an „Combo Trials“ versuchen, die Kombos verschiedener Schwierigkeitsgrade beinhalten.

Der Arcade-Modus ist ein Einzelspielermodus am Fighting Ground, in dem du gegen Computergegner antrittst und mehr über den Hintergrund der unterschiedlichen Kämpfer erfährst. Schließe den Arcade-Modus für jeden Charakter ab, um Illustrationen freizuschalten, die du später in der Galerie ansehen kannst. Du kannst deine Punktzahlen auch in Online-Ranglisten hochladen. Also raus mit dir, erobere die Welt!

Abgesehen vom klassischen Versus-Modus umfasst Street Fighter 6 sowohl einen Team-Battle- als auch einen Extreme-Battle-Modus. Spiele im Team-Battle-Modus mit oder gegen andere Spieler bzw. Computergegner, indem du ein Team erstellst und die entsprechenden Parameter auswählst. Extreme Battle beruht auf einem bestimmten Regelwerk und einigen lustigen Ergänzungen wie herumlaufenden Stieren oder unserer ganz persönlichen Version der heißen Kartoffel. Spiele im Extreme-Battle-Modus, um die Grundlagen des Spiels zu erlernen oder ganz einfach pures Chaos zu erzeugen.

Spiele online gegen andere Spieler, indem du einen „Custom Room“ abseits des Battle Hub erstellst. Die vier virtuellen Vitrinen im Raum können auf „Eins gegen eins“, „Extreme Battle“ und „Training“ eingestellt werden. In Custom Rooms können sich jetzt bis zu 16 Spieler gleichzeitig aufhalten!

Ranglistenwettkämpfe sind wieder da! Hier kannst du gegen andere Spieler auf der ganzen Welt antreten und Ligapunkte für den Rangaufstieg sammeln. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um die Angst vor dem Verlieren eines Wettkampfs in bestimmten Rängen ein wenig zu entkräften. Erstens gibt es eine einmalige Rangabstieg-Schutzfunktion für alle mit Diamant-Rang und darunter. Da wir Online-Spiele fördern möchten, verlieren Rookies ab sofort bei einer Niederlage keine Ligapunkte mehr. Zuletzt erleiden Spieler auf den Rängen Eisen-Gold sowie Meister keine Ligaabstiege. Alle Charaktere haben zusätzlich ihren eigenen, individuellen Rang. Es ist also so leicht wie nie zuvor, einen neuen Charakter in einem Ranglistenwettkampf auszuprobieren. Wir hoffen, dass du diese Funktionen zu deinem Vorteil nutzt und dein Gameplay verbesserst!

*Atmet mal kurz durch* Wenn du es bis hierher geschafft hast, wirst du sehen, wie viele neue Inhalte Street Fighter 6 umfasst. Unser Entwicklungsteam hat alles gegeben, um ein Spiel zu erschaffen, mit dem alle Spieler eine Freude haben.

Vier Kämpfer sind anlässlich des einjährigen Jubiläums unserer Veröffentlichung neuer Bestandteil in der Spielerliste von Street Fighter 6! Rashid, der in Street Fighter V seinen ersten Auftritt hatte, kehrt im Sommer 2023 zurück. Die mysteriöse A.K.I. stolziert ab Herbst 2023 in die Spielerliste. Ed, ebenfalls aus Street Fighter V, schlägt im Winter 2024 zurück. Und schließlich treibt die Legende, die Bestie, der überragende Akuma, ab Frühling 2024 wieder in Street Fighter 6 sein Unwesen! Alle vier Charaktere sind auch Teil der World Tour, wo du dich mit ihren Spezialmoves vertraut machen und eine Beziehung zu ihnen aufbauen kannst. Sie sind außerdem in den Deluxe- und Ultimate-Editions von Street Fighter 6 enthalten, die du ab sofort vorbestellen kannst!

Spiele die Demo von Street Fighter 6 schon heute auf PlayStation 5 und PlayStation 4! Wirf einen kurzen Blick auf das, was die Vollversion des Spiels zu bieten hat. Erlerne die grundlegende Kampfmechanik im Tutorial und übe dich im Charakter-Leitfaden in Lukes und Ryus Kampfstil. Tauche mit einem Fuß in die ersten Momente der World Tour ein und experimentiere mit der umfassenden Avatar-Anpassungsfunktion. Benutzerdefinierte Avatare können auf derselben Plattform in die Vollversion des Spiels übertragen werden, sobald diese veröffentlicht wird!

Sieh dir das Street Fighter 6 Showcase an, falls du es nicht bereits getan hast, und genieße den Anblick der Stadt– denn es ist schon bald Zeit, die Straßen unsicher zu machen. Street Fighter 6 wird am 2. Juni für PS5 und PS4 veröffentlicht! Bestelle das Spiel jetzt vor, um Outfit 1 Farbe 10 für Chun-Li, Jamie, Manon, Dee Jay, Juri und Ken zu erhalten. Bei einer Vorbestellung im PlayStation Store erhältst du zusätzlich 18 Spezialtitel und Sticker.