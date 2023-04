PM: Humanity ab Tag 1 als Titel im PlayStation Plus-Spielekatalog erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der 16. Mai ist jetzt für ein weiteres Ereignis berühmt: die Veröffentlichung von Humanity! Und das Beste ist, dass der Titel ab Tag 1 als Teil des PlayStation Plus-Spielekatalogs im Mai verfügbar sein wird, ohne zusätzliche Kosten für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder. Egal, ob ihr eine PS5 oder PS4 besitzt, auf der PS VR2, PS VR oder nur auf dem Fernseher spielt, euer eigenes Level entwerfen oder euch einfach zurücklehnen und einen Action-Plattformer sowie strategischen Rätselspaß genießen möchtet – dieses Jahr könnt ihr euch also auf den 16. Mai freuen!

Also, gibt es noch Fragen?

Wir wollten die Veröffentlichung von Humanity mit einem Trailer ankündigen, der das Spiel widerspiegelt: lustig, ein bisschen seltsam (aber auf eine gute Weise!) und mit einem niedlichen kleinen Shiba Inu als Hauptcharakter. Oh, und nicht zu vergessen: durch und durch japanisch.

Und wie sollte das besser gelingen als durch die Wiederbelebung der ausgefallenen und genialen japanischen PlayStation-Werbekampagnen aus der Ära der PS1 und PS2? (Wenn ihr sie noch nicht kennt, lohnt es sich, auf YouTube danach zu suchen, versprochen!)

Wir sind sehr geschmeichelt, dass Humanity mit Klassikern von damals wie Intelligent Qube, Echochrome, Devil Dice und sogar Katamari Damacy und Parappa the Rapper verglichen wird – frischen, einzigartigen Spielen aus Japan aus der Hand von Spieledesignern, die neue Wege beschritten und dabei Stil bewiesen haben. Auch wenn ihr diese Titel damals nicht gespielt habt oder noch gar keine Gamer wart, hoffen wir, dass ihr denselben Spirit in Humanity genießen könnt: stilvoll und anders, aber im Kern zutiefst erfüllend.

We’ve been incredibly flattered to hear Humanity compared to classics of this era, the late ’90s and 2000’s, a golden age for unique, designer-led Japanese games that defied conventional genres. And whether you share that nostalgia or not, or were even gaming back then, we hope you’ll enjoy that same spirit in Humanity: stylish and different, but with a deeply satisfying game at the core.

In Humanity steuert ihr einen leuchtenden Shiba Inu, der einer riesigen Horde von Menschen Befehle erteilt, die sie befolgen müssen. Lasst sie sich drehen, springen, durch die Luft schweben, schwimmen, klettern usw., um in jedem Level das Ziel (oder die Ziele) zu erreichen. Das Spiel stellt diese und weitere Mechanismen schrittweise vor und kombiniert sie miteinander und auch mit neuen Elementen, um die Herausforderung im Laufe der Zeit immer weiter zu steigern. Neugierig auf mehr? Seht euch unbedingt den Gameplay-Trailer an, den wir während des State of Play im Februar veröffentlicht haben.

Nun ja, warum nicht? Das Entwicklungsteam hat sich mit verschiedenen Ansätzen für die Benutzeroberfläche befasst, von einem simpleren, generischen Cursor bis hin zu der Idee, einen der Menschen als Führungsfigur einzusetzen. Doch wenn man die Beziehung zwischen Hunden und Menschen im wahren Leben und die Geschichte, die wir erzählen wollten, bedenkt, hat sich diese Wahl einfach ganz natürlich angefühlt. Wenn die Menschen im Spiel ihren eigenen Willen, ihren Verstand und ihre Seele verloren haben, wem würden sie dann folgen, ohne Fragen zu stellen? Einem Hund! Als wir es ausprobiert haben, hat alles Sinn ergeben.

Er hat keinen – der Shiba im Spiel seid ihr! Ihr erwacht als Shiba Inu und könnt euch an nichts erinnern, auch nicht an euren Namen.

Natürlich möchten wir, dass so viele Leute wie möglich die mehr als 90 Level im Einzelspieler-Story-Modus von Humanity genießen können, doch das Spannendste an der Veröffentlichung im PlayStation Plus-Spielekatalog ist, dass unsere zuverlässige Funktion für benutzergenerierte Inhalte einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird: Tonnenweise Spieler werden eigene Levels bauen, teilen und spielen, und zwar ab Tag eins!

Ganz richtig. Die Story-Modus-Level von Humanity füllen die ganze Bandbreite des Action-Rätsel-Spektrums aus, von spannenden „Action“-Leveln im Plattformer-Stil, die eure Reflexe testen, bis hin zu gelasseneren „Rätsel“-Kopfnüssen, bei denen ihr den Controller sogar zur Seite legen könnt, während ihr nachdenkt – und alles dazwischen. Das Spiel führt ständig neue Mechanismen ein und verknüpft sie mit allem, was ihr bis dahin gelernt habt, um immer ein Gefühl der Herausforderung und der Ungewissheit, was als nächstes kommt, zu vermitteln.

Es gibt noch viel mehr Berichtenswertes über Humanity – die Geschichte in unserem Einzelspieler-Story-Modus, unsere optionale VR-Kompatibilität (PS VR2 oder PS VR), freischaltbare Prämien, Details zu unserem superintuitiven Leveleditor, all die verrückten, erstaunlichen Dinge, die Leute während unserer zeitlich begrenzten Demo gemacht und in Nutzerlevels geteilt haben usw.

Haltet also Ausschau nach weiteren Informationen und Videos in den kommenden Tagen vor dem 16. Mai!