Unrecord: Erster Trailer vom Bodycam-Shooter spaltet die Gemüter

Entwickler beziehen Stellung

PC

Teaser Ein Trailer zu einem Taktik-Ego-Shooter aus der Sicht der Bodycam eines Polizisten sorgt für Kontroverse.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gestern veröffentlichte das französische Indie-Studio Drama einen ersten Gameplay-Trailer zu Unrecorded. In dem taktischen Singleplayer-Shooter erlebt ihr das Geschehen durch die Linse der Bodycam des Polizisten, den ihr spielt – inklusive Fischaugeneffekt. Die Entwickler versprechen komplexe Dialoge, moralische Dilemmas und innovatives Gameplay, inklusive einer besonderen Shooter-Mechanik. Im Trailer ist zu sehen, wie der Polizist eine Hausruine durchsucht und dabei mehrere Gegner erschießt. In der Videobeschreibung findet sich der übliche Textbaustein, dass es sich um eine sehr frühe Version handele, die keine Rückschlüsse auf das fertige Produkt zulasse. Einen Release-Termin besitzt Unrecord noch nicht

Der Trailer verbreitete sich auf Twitter schnell und sammelt nun auch auf Youtube viele Klicks. Für Aufsehen sorgt zum einen die sehr realistisch anmutende Grafik. Die Mischung aus dieser Grafik und dem Szenario sorgt für Diskussionen – kommt da doch schnell das sensible Thema Polizeigewalt auf. Bei nicht wenigen Menschen weckt die gewählte Perspektive unangenehme Gefühle und so mancher äußert die Hoffnung an die Entwickler, bei diesem heiklen Kontext am Ende nicht eine Ballerbude zu entwickeln, in der es Spaß macht, viele Feinde abzuballern.

Inzwischen haben die Entwickler eine Stellungnahme zu den Reaktionen veröffentlicht. Darin wird abgestritten, dass es sich bei dem gezeigten Material um einen Fake handele, der Titel basiere auf Unreal Engine 5 und der Trailer sei mit einer lauffähigen Version beim Spielen mit Maus und Tastatur aufgenommen. Bezüglich des Szenarios heißt es, das Spiel sei nicht von realen Ereignissen inspiriert und vermeide Themen wie Diskriminierung, Rassismus, Gewalt gegen Frauen oder gegen Minderheiten. Es solle darin keine voreingenommenen oder vereinfachten Gut-Böse-Darstellungen von Kriminalität oder Polizeigewalt geben.

Weitere heißt es dazu etwas holprig formuliert: Man vertraue auch Autoren von Filmen, Serien und Schriftstellern bei Detektiv-, Gangster- und Polizei-Geschichte, warum also nicht bei Videospielen?