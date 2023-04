Blasphemous 2: Fortsetzung zum 2D-Soulslike angekündigt

Release schon im Spätsommer 2023

PC Switch Xbox X PS5

Teaser Die vom Katholizismus inspirierten Alptraumwelten aus Blasphemous kehren zurück – und die Veröffentlichung ist schon bald.

Der spanische Entwickler The Game Kitchen hat offiziell eine Fortsetzung zum 2D-Metroidvania Blasphemous angekündigt. Der Indie-Titel setzte auf Souslike-Elemente, einen detaillierten Pixelstil und eine düster-verstörende Atmosphäre, die vielfach auf phantastisch verdrehte christliche Motive und Buße als Thema setzt – von der Story bis hin zum Design der Gegner und Umgebungen.

In Blasphemous 2 erwacht der Büßer – die Spielfigur aus dem Vorgänger – in seinem Grab in einem neuen Land, das ebenfalls von der mysteriösen Macht namens Mirakel heimgesucht wurde und gerät in einem neuen Kreislauf aus Leben, Tod und Wiederauferstehung. So erweckt die Fortsetzung den Eindruck, Fans des Vorgängers mehr von dem zu bieten, was den Vorgänger spielenswert machte: Spaßige Kämpfe, hübsche Kulisse und massig Geheimnisse. Blasphemous 2 soll dabei schon im Spätsommer 2023 für PC, PS5, Switch und Xbox Series S|X erscheinen.