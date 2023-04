PM: Start-up-Beauftragte Anna Christmann ist zu Gast beim #gamechanger-Talk (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 20. April 2023 – Am 24. April geht es mit dem #gamechanger-Talk des game – Verband der deutschen Games-Branche weiter. Zu Gast ist dann ab 11:30 Uhr auf dem Twitch-Kanal des game Dr. Anna Christmann. Die Grünen-Politikerin ist Koordinatorin für Luft und Raumfahrt und Beauftragte für Start-ups und Digitale Wirtschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Gemeinsam mit game-Geschäftsführer Felix Falk wird sie über die Digitalpolitik der Bundesregierung sprechen. Unter anderem wird es darum gehen, inwieweit die bestehenden Programme für Start-ups die Besonderheiten von Gründerinnen und Gründern der Games-Branche berücksichtigen. Diskutiert werden soll zudem, wie Frauen am besten bei der Gründung von Unternehmen unterstützt werden können und wie der Frauenanteil in technischen Berufen erhöht werden kann sowie welche Rolle hierbei Games spielen können.

Der #gamechanger-Talk kann ohne Registrierung oder Anmeldung auf dem Twitch-Kanal des game geschaut werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich, wie bei Twitch üblich, per Chat an der Debatte beteiligen.

In vergangenen #gamechanger-Talks hat der game bereits Saskia Esken (SPD), Christian Lindner (FDP), Dorothee Bär (CSU), Nathanael Liminski (CDU) oder Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen) begrüßt. Die bisherigen Talks können nachträglich unter www.twitch.tv/game_verband geschaut werden.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

