PM: Etrian Odyssey™ Origins Collection erhällt neuen Gameplay-Trailer (Cosmocover)

Etrian Odyssey™ Origins Collection erhällt neuen Gameplay-Trailer

ATLUS hat heute einen neuen Trailer veröffentlicht, der das Gameplay der kommenden Etrian Odyssey™ Origins Collection für Nintendo Switch und PC zeigt. Der Trailer gewährt einen tieferen Einblick in diese erneuerte Version der Dungeon-Crawling-Klassiker.

Die Etrian Odyssey Origins Collection erscheint am 1. Juni 2023 für Nintendo Switch und PC. Die Sammlung enthält die ersten drei Teile der Serie: Etrian Odyssey™ HD, Etrian Odyssey™ II HD und Etrian Odyssey™ III HD, und erweitert die Spiele um viele Quality of Life Verbesserungen, wie Speicherslots, anpassbare Schwierigkeitsgrade und neue DLC-Charakterportraits. Zudem wurden die Titel in eine Vielzahl neuer Sprachen übersetzt, darunter auch Deutsch.

Wer die Etrian Odyssey Origins Collection vorbestellt erhält zudem Charakterportraits beliebter Figuren aus den Persona, Shin Megami Tensei und Soul Hackers Spielen.

Weitere Informationen gibt es auf atlus.com/etrianorigins.

Über Etrian Odyssey HD

Jenseits des Dorfes Etria erstreckt sich ein geheimnisvoller Wald mit einem kolossalen Riss, der in ein rätselhaftes Labyrinth führt. Erkunde mit deinem Team Dungeons, in denen Reichtum, Ruhm und Abenteuer auf euch warten!

Über Etrian Odyssey II HD

Schwinge dich in die Lüfte gen Hoch-Lagaard – eine geheimnisvolle Burg jenseits der Wolken. Stelle ein Team von Heldinnen und Helden zusammen, erforsche das Geheimnis des gigantischen Yggdrasil-Baums und enthülle die Wahrheit über die Stadt!

Über Etrian Odyssey III HD

Setze die Segel zu einem Unterwasserlabyrinth auf der Suche nach der Tiefenstadt Amaurot! Führe eine abenteuerlustige Gruppe an, die den riesigen Dungeon auf der Suche nach unglaublicher Technologie, Schätzen und verlorenen Geheimnissen erkundet.

Über ATLUS

Für seine begeisterten treuen Fans auf der ganzen Welt steht ATLUS für unvergessliche Spielerlebnisse mit Schwerpunkt auf Handlung und Charakteren. Seit der Gründung im Jahre 1986 hat ATLUS einen Katalog voller beliebter und langlebiger Spielereihen veröffentlicht, darunter auch PERSONA™, das weltweit über 16,8 Millionen Mal verkauft wurde, sowie die legendären Titel von SHIN MEGAMI TENSEI™. Im Westen werden ATLUS-Spiele von SEGA of America, Inc. mit Sitz in Irvine, Kalifornien, veröffentlicht.

Über SEGA of America, Inc.

SEGA of America, Inc. ist die amerikanische Niederlassung der in Tokio ansässigen SEGA CORPORATION, einem weltweit führenden Anbieter interaktiver Unterhaltung. Seit der Gründung im Jahre 1986 veröffentlicht und entwickelt SEGA of America innovative und interaktive Unterhaltungsmedien für Konsolen, PC, Mobilgeräte und aufkommende Plattformen. 2020 belegte SEGA den ersten Platz in den Annual Game Publisher Rankings von Metacritic. Ihre weltweit geliebten Franchises umfassen Sonic the Hedgehog, Yakuza, Virtua Fighter, Super Monkey Ball und Crazy Taxi – wie auch die Persona- und Shin-Megami-Tensei-Reihe aus dem Hause Atlus. Seit ihrem Debüt vor über drei Jahrzehnten gilt Sonic als das Symbol für Unterhaltung schlechthin und ist in unzähligen Spielen, TV-Serien, Filmen, Merchandise und mehr zu sehen. SEGA of America hat seine Büros in Irvine und Burbank, Kalifornien. Die offizielle Webseite findet sich unter www.sega.com.

Titel: Etrian Odyssey Origins Collection

Erscheinungsdatum: 1. Juni 2023

Spielsysteme: Nintendo Switch und Steam (nur digital)

Preis:

– 80,37 € (Steam) / 79,99 € (Nintendo Switch) für die Etrian Odyssey Origins Collection

– 39,99 € für jedes einzelne Spiel

Sprachen: Bildschirmtexte: CN (Si+Tr), DE, EN, ES, FR, IT, JP, KR (Das Original enthielt nur JP/EN)

Urheberrechte: ©ATLUS. ©SEGA. Alle Rechte vorbehalten. SEGA ist im U.S. Patent und Trademark Office eingetragen. ATLUS, das ATLUS-Logo und Etrian Odyssey sind eingetragene Markenzeichen oder Warenzeichen der ATLUS Co., Ltd. oder seiner Tochtergesellschaften. SEGA und das SEGA-Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der SEGA CORPORATION oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Markenzeichen, Logos und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

