PM: VR Skater erscheint diesen Sommer mit einem Kickflip für PS VR2 und betritt damit die Mega Ramp (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

VR Skater ist ein hoch immersives Street-Skateboard-Spiel, das diesen Sommer für PlayStation VR2 erscheint! Es ist eine fein abgestimmte Mischung aus einem Arcade-Spiel und einer Simulation. Leicht zu lernen, doch schwer zu meistern – das Gefühl, nachdem man einen schwierigen Trick geschafft hat, ist unvergleichlich!

Heute reden wir über neue Features, Erfahrungen und PlayStation VR2!

Eine Sache, die Skater in VR erleben müssen, ist die Mega Ramp! In Sachen Gameplay erlaubt die Mega Ramp den Spielenden, so hoch wie noch nie in die Luft zu schnellen, abgefahrene Flip-Tricks und krasse Grabs auf der legendären Mega Ramp durchzuführen, die durch die Skateboardlegende Danny Way berühmt wurde. Natürlich ist die wichtigste Gameplay-Dynamik für VR Skater das Street-Skating. Also wird es diese hoch beeindruckende und von der Community geforderte Mechanik geben – jedoch auch noch eine weitere, andere Gameplay-Mechanik in dieser immersiven Erfahrung. Eine völlig neue Mechanik in der Welt der VR.

Heute auf dem PlayStation Blog angekündigt: VR Skater wird die Möglichkeiten der PS VR2 ausschöpfen, um das Eintauchen noch mehr zu verbessern! Wir planen, adaptive Trigger zu nutzen, um die Spannung während der Steuerung im Spiel anzupassen. Dadurch entsteht das Gefühl des Widerstandes, den man auch in der Realität durch die Achsen und Lenkgummis des Skateboards spüren kann. VR-Fans und Skater werden diese Ankündigung lieben, denn so versuchen wir, jedes kleinste Detail des Skatings nachzuahmen.

Die Steuerung imitiert die Art, wie die Tricks auch im realen Leben durchgeführt werden würden. Bewegt eure Hände so, wie ihr eure Füße bewegen würdet, um legendäre Skatetricks wie Kickflips, Treflips, Hardflips und viele mehr zu vollführen! Wenn ihr jemals auf einem Skateboard gestanden habt, werdet ihr ganz intuitiv spielen können. Um Grinds und Slides durchzuführen, müssen die Spielenden Knöpfe drücken, um so auf jeder Seite des Skateboards die Drehungen und den Druck anzupassen – und dadurch so fahren zu können, wie sie es wollen. Ganz gleich, ob Tail- oder Noseslides, 50-50-Grinds oder vieles mehr. Ihr könnt auch eine Reihe von Grabs oder Finger-Flips in eure Kombos einbauen.

Skateboarden ist ein sehr kreativer Sport. Von den Tricks, die man vollführen kann, bis hin zur Mode und Musik, die mit der Geschichte des Sports verbunden sind. Euer Board anzupassen, ist ein elementarer Bestandteil des Skateboardens. Heute auf dem PlayStation Blog angekündigt: Die Spielenden werden die Möglichkeit haben, ihre Boards und das Griptape mithilfe des Print-Tablets anzupassen. Wenn ihr eine bestimmte Erfahrungsstufte erreicht habt, schaltet ihr das Print-Tablet frei und könnt damit benutzerdefinierte Texturen hochladen und diese nach euren Vorstellungen nutzen. Die heutige Ankündigung dieses vielfach geforderten Features begeistert uns!

Aber wie funktioniert die Anpassung in VR Skater? Begebt euch zum VR Skate-Shop, wo ihr alle neuen Decks, Achsen, Räder und Griptapes finden könnt, die ihr für euer perfektes Skateboard nutzen könnt. Ihr werdet neue verschiedenfarbige Decks, Achsen, Räder und Griptapes freischalten können, indem ihr Herausfordeungen abschließt und neue Level erreicht. Ein Feature, das alle Skatefans lieben werden.

Deficit Games ist ein kleines Indie-Studio für VR-Spiele aus Bayern, das 2017 gegründet wurde. Vor VR Skater haben sie bereits kleinere VR-Spiele für Smartphones veröffentlicht. Da der Gründer und VR-Enthusiast Andi stark in der Skating- und Punkrockszene verwurzelt ist, war es eine naheliegende Entscheidung, sich näher mit der Entwicklung eines VR-Skateboard-Spiels zu befassen. Dann nahm alles seinen Lauf und die Early Access-Version von VR Skater wurde 2022 für den Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie Technologie und Innovation nominiert.

Perp Games und Deficit Games können es kaum erwarten, der Welt VR Skater zu präsentieren – in diesem Sommer für PlayStation VR2!