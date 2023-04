PM: Horizon Forbidden West: Burning Shores ist jetzt auf PS5 erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Voller Freude geben wir bekannt, dass Horizon Forbidden West: Burning Shores ab heute erhältlich ist! In dieser Erweiterung geht Aloy einer unheimlichen Bedrohung in der ungezähmten Wildnis eines weit in der Zukunft liegenden, vulkanischen Los Angeles nach, das von heftigen tektonischen Aktivitäten erschüttert wurde.

Erkundet eine gefährliche neue Region südlich des Klangebiets der Tenakth. An den Brennenden Küsten entfaltet sich eine aufregende neue Handlung, die Aloys Geschichte dort wieder aufnimmt, wo sie in Horizon Forbidden West geendet hat. Ihr lernt in spannenden Quests interessante neue Charaktere kennen, kämpft gegen Maschinen, wie ihr sie noch nie gesehen habt, und meistert neue Waffen, Werkzeuge und Fähigkeiten. Unterwegs findet ihr außerdem neue Outfits, die euch im Kampf helfen, sowie Relikte zum Sammeln, die euch einen Einblick in die ferne Vergangenheit gewähren.

Im Namen des gesamten Teams bei Guerrilla möchten wir euch für eure anhaltende Unterstützung danken. Wir hoffen, dass euch dieses neue Kapitel von Aloys Reise gefallen wird!

Horizon Forbidden West: Burning Shores ist für PS5 erhältlich. Folgt dem Guerrilla-Team auf Twitter, Instagram und TikTok und teilt uns eure Gedanken zum Spielen mit!