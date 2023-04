Diablo 4 hat den Goldstatus offiziell erreicht

Nach dem Rückblick auf die offene Beta hat das Actionrollenspiel Diablo 4 jetzt den offiziellen Goldstatus erreicht. Das hat zur Folge, dass die derzeitige und durch das Feedback der Betatester verbesserte Spiel in seiner jetzigen Fassung seinen Weg in den Verkauf finden wird. Rod Fergusson, General-Manager von Diablo 4, zeigt sich vom Verlauf der Entwicklung des Spiels begeistert:

Der Goldstatus ist ein Meilenstein für das Diablo 4-Team, das so hart an der Entwicklung der nächsten Generation dieser traditionsreichen Spielereihe gearbeitet hat. Dies ist ein konkreter, bedeutender Schritt in Richtung unseres Starts am 6. Juni.