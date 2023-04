PM: Coffee Talk: Wenn Fantasy auf die Realität trifft (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gibt es in einer schwindelerregend schnellen Welt, in der man mit so vielem mithalten muss, eine Zuflucht, in die wir uns zurückziehen können, in der alles langsamer wird und wir in Ruhe unser Lieblingsgetränk schlürfen können? Das ist es, was wir von Toge Productions in unserer Coffe Talk-Reihe ermöglichen wollen, welche bald ihre Fortsetzung findet – mit Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly.

Bevor ich fortfahre, möchte ich mich vorstellen! Mein Name ist Arya, ich bin PR- & Kommunikationsmanager für Toge Productions und möchte hier davon erzählen, wie Coffee Talk entstanden ist. Davon, wie es mit euch, den Spielern, in Verbindung steht, von der Wichtigkeit der diversen fantastischen Charaktere, ein wenig von dem stets mysteriösen Barista, und von allem dazwischen.

Coffee Talk hat seine Ursprünge in einem Game Jam der Toge Productions-Crew und trug zunächst den Namen Project Green Tea Latte. Das Ziel war laut unserem Musikproduzenten Andrew Jeremy, die beruhigende Atmosphäre eines Cafés in einem Spiel nachzustellen – einen Ort, an dem man Lo-Fi-Musik hören, Gesprächen lauschen und die Atmosphäre genießen kann. Aufgrund der positiven Rückmeldungen von Spielern der frühen Demoversion waren wir vom Potenzial des Spiels überzeugt und beschlossen, ihm eine Chance zu geben.

Was die meisten Menschen nicht wissen: Wir hätten uns beinahe für die Entwicklung anderer Spiele entschieden! Ein Detektivspiel und ein Verkaufssimulationsspiel … Wir haben das Detektivspiel verschoben, weil wir dafür einige der Mechaniken aus Coffee Talk nutzen wollten, daher haben wir Coffee Talk zuerst entwickelt.

Und der Rest, zumindest für das originale Coffee Talk, ist Geschichte …

Lasst uns jetzt über die Fortsetzung reden, Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, wie wär‘s?

In Hibiscus & Butterfly haben wir versucht, die gleiche Atmosphäre wie im Vorgänger zu schaffen und dabei die Geschichte unserer geliebten Charaktere weiterzuführen, diesmal jedoch mit einer reichhaltigeren Handlung und neuen Figuren. Unsere Fans wollten eine tiefgründigere Story, also haben wir uns vielschichtigeren und eindrucksvolleren Handlungssträngen verschrieben. Manche Entscheidungen haben sogar noch größere Konsequenzen!

Um das zu bewerkstelligen, haben wir zwei weitere großartige Writer mit ins Boot geholt, Junkipatchi und Anna Winterstein. Junki hat sich als Lead Writer auf die Haupthandlung fokussiert, während Anna die Geschichten bekannter Charaktere wie Hyde, Gala, Bayleys und anderen erweitert hat. Wir wollen in dieser Fortsetzung unbedingt eine tiefgründigere und umfassendere Story erschaffen und dabei gleichzeitig nicht die entspannten Coffee Talk-Vibes vernachlässigen, die wir alle geliebt haben!

Hier haben wir zwei neue Charaktere, Riona und Lucas, die gegensätzliche Persönlichkeiten haben. Riona ist eine Banshee, die allen Vorbehalten gegenüber ihrer Art (verstörende Schreie und Pech) zum Trotz Opernsängerin werden will. In den sozialen Medien wurde sie wegen ihrer Bestrebungen gemobbt, weshalb sie diese Online-Plattformen wirklich hasst. Auf der anderen Seite haben wir Lucas, einen lauten, etwas frechen und lebensfrohen Satyr-Influencer, dessen verschiedene Seiten ihr im Laufe des Spiels kennenlernen könnt. Bei diesen Persönlichkeiten könnt ihr euch sicher vorstellen, dass die Dynamik zwischen den beiden interessant werden könnte!

Wo wir gerade über Charaktere sprechen: Hibiscus & Butterfly hat mit den altbekannten Lieblingen sowie den neuen Gesichtern noch immer eine abwechslungsreiche Auswahl davon. Dio Mahesa, unser Lead Artist und Art Director, sagte, dass die Designs durch seine Liebe zu den Kreaturen aus Dungeons & Dragons wie Orks und Elfen inspiriert wurde. Wir haben uns dazu entschieden, von Fantasy inspirierte Charaktere zu erschaffen, damit wir die mit ihnen verbundenen Stereotype erkunden und schlussendlich mit ihnen aufräumen können. Dem fügen wir Probleme des realen Lebens hinzu, um Geschichten zu erschaffen, die viele unserer Spieler nachvollziehen können.

Die Stärke dieser diversen fantastischen Charaktere liegt meiner Meinung nach darin, dass sie ein breiteres Publikum erreichen können. Die Spieler sehen die Charaktere und ihre Persönlichkeiten so, wie sie sind, unabhängig von ihren äußeren Merkmalen … oder sogar ihrer Spezies.

Und natürlich treffen wir auch wieder auf den rätselhaften Barista. Es liegt an euch zu entscheiden, wer diese Person ist. Was wir jedoch wissen und entsprechend entwerfen, ist, dass der Barista die Kraft ist, die die Charaktere verbindet, wie das Neutron in einem Atom, das von den Geschichten und Charakteren umkreist wird. Und genau wie ein Neutron, haben wir den Barista so neutral wie möglich entworfen. Der Barista ist deshalb so neutral, weil es in Coffee Talk darum geht, zuzuhören. Also, seid ihr mit diesem Wissen bereit, ein wenig von der Wärme aus Coffee Talk zu genießen?

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly erscheint am 20. April 2023 auf PlayStation 4 und PlayStation 5.