PM: Bald im Xbox Game Pass: Redfall, The Last Case of Benedict Fox, BlazBlue: Cross Tag Battle und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Der Frühling steht in voller Blüte und mit ihm sprießen an allen Ecken neue Spiele, Updates und Perks im Game Pass. Verlier‘ also keine Zeit und wirf gemeinsam mit uns einen Blick auf den bunten Strauß aus neuen Inhalten, die Dich in der zweiten Aprilhälfte erwarten.

Minecraft Legends (Cloud, Konsole und PC)

Die Piglins greifen aus dem Nether nach der Oberwelt. Rekrutiere Truppen, plane eine Strategie und ziehe in die Schlacht gegen Deine Feinde. Doch Vorsicht: Die fiesen Piglins schlagen zurück! Den Tag verbringst Du am besten mit dem Erkunden der üppigen Biome oder Angriffen auf Piglin-Lager, während in der Nacht Dein Fokus auf der Verteidigung Deiner Verbündeten liegen sollte. Wirst Du es schaffen, dieses friedliche Land vor der nahenden Bedrohung zu beschützen? Finde es in Minecraft Legends heraus – pünktlich zum Release im Game Pass!

20. April – Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Konsole und PC)

In Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly besuchst Du erneut Dein liebstes Café für übernatürliche Besucher*innen aller Art. Als Barista servierst Du Deinen Gästen aber nicht nur leckere Spezialitäten, sondern lauschst auch ihren abenteuerlichen Geschichten, deren Ausgang Du mit Deinen guten Ratschlägen beeinflussen kannst – pünktlich zum Release im Game Pass!

20. April – Medieval Dynasty (Xbox One)

In Medieval Dynasty erlebst Du das harte Leben des mittelalterlichen Europas so realistisch wie noch nie – jetzt auch auf Xbox One! Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Mannes, der vor dem Krieg geflüchtet ist und sich nun ein neues Leben in einem kleinen Dorf aufbaut. Verbessere Deine Fähigkeiten als Jäger und Bauer, erweitere Deinen Hof und verwandle das Dorf in eine florierende Stadt. Vielleicht wird sie sogar die Heimat Deines aufblühenden Stammbaums werden. Wirst Du den harten Bedingungen trotzen und eine der größten Dynastien des Mittelalters aufbauen?

21. April – Homestead Arcana (Cloud, Xbox Series X|S und PC)

Pünktlich zum Start im Xbox Game Pass: Schlüpfe in die Rolle einer mächtigen Hexe und nutze die Magie der Natur, um die Welt zu heilen – pünktlich zum Release im Game Pass! Kreiere Deine eigenen Zaubersprüche, bereite Dich auf die vor Dir liegenden Herausforderungen vor und kooperiere mit der freundlichen Katze Huckleberry, um das tödliche Miasma zurückzuschlagen, das das Land bedroht.

26. April – Cassette Beasts (PC)

Willkommen auf der abgelegenen Insel New Wirral, die von seltsamen Kreaturen bewohnt wird. Die tapferen Bewohner*innen der Insel wappnen sich mithilfe kleiner Retro-Kassetten für den Kampf. Um Deinen Weg nach Hause zu finden, stiehlst Du den Monstern mithilfe Deines Kassettenrekorders ihre Kräfte und nutzt ihre Fähigkeiten indem Du Dich in sie verwandelst. Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt – die Macht des Mixtapes kombiniert verschiedene Kräfte nach Herzenslust.

27. April – BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Cloud, Konsole und PC)

In BlazBlue: Cross Tag Battle stellst Du das Crossover-Team Deiner Träume zusammen. Mit dabei sind viele beliebte Charaktere aus insgesamt acht Franchises. Freue Dich auf ein Wiedersehen mit Deinen Lieblingsfiguren aus BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth, RWBY und vielen mehr! Wirst Du das ultimative Team zusammenstellen und den Sieg erringen?

27. April – The Last Case of Benedict Fox (Konsole und PC)

Pünktlich zum Start im Xbox Game Pass: Du übernimmst den letzten Fall von Benedict Fox und tauchst ein in eine verworrene Welt voller Geheimorganisationen, verbotener Rituale und kaltblütiger Morde. Erforsche die Erinnerungen verstorbener Opfer, während Ddu in diesem fantastischen Lovecraft-Metroidvania nach Hinweisen suchst und Dämonen bekämpfst.

2. Mai – Redfall (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Pünktlich zum Start im Xbox Game Pass: Die Stadt Redfall wird von einer Legion aus von Vampiren belagert, die die Insel von der Außenwelt abgeschnitten haben. Du bist mit einer Handvoll Überlebender gefangen – gehe allein oder in Gruppen auf die Jagd und eliminiere die Vampire in elektrisierender FPS-Action!

Jetzt verfügbar – Vampire Survivors: Tides of the Foscari DLC

Tides of the Foscari ist der zweite DLC für Vampire Survivors, der eine weitere riesige Stage sowie eine Reihe neuer Charaktere, Monster und Waffen mit sich bringt. Und natürlich verbergen sich so einige Geheimnisse im düsteren Blätterdach des weitläufigen Waldes…

25. April – Microsoft Flight Simulator – World Update XIII: Ozeanien und Antarktis

Erkunde die Inseln Ozeaniens und die Weiten der Antarktis im nächsten kostenlosen World Update für den Microsoft Flight Simulator. Dieses Update beinhaltet 15 neue Länder und 24 nicht-hoheitliche Territorien in verbesserter Auflösung, damit Du die Aussicht aus dem Cockpit in vollen Zügen genießen kannst. Der Himmel ruft!

Jetzt verfügbar – The Elder Scrolls Online: Dragon Slayer Bundle

Mit dem Ancient Dragon Hunter Arms Pack kannst Du nicht nur Deinen Charakter anpassen – Du erhältst auch mit dem Dragon Hunter Wolf ein tolles Haustier. Um diesen Perk-Inhalt zu nutzen, benötigst Du das ESO-Basisspiel.

Jetzt verfügbar – MLB The Show 23: 10 The Show Packs

Starte Deine MLB The Show 23 Diamond Dynasty mit den 10 The Show Packs. Löse am besten direkt beim Start des Spiels erworbene Items ein.

Jetzt verfügbar – Far Cry 5: Heart of Darkness DLC

Durchkämme den tödlichen Dschungel und sorge hinter den feindlichen Linien im kriegsgebeutelten Vietnam für Chaos. Um diesen Perk-Inhalt zu nutzen, benötigst Du Far Cry 5. Zum fünften fünften Jahrestag von Far Cry 5 ist alles bei 60 FPS auf Xbox Series X|S verfügbar.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

