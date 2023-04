PM: Earth Day 2023 mit Xbox: Nachhaltigkeit-Updates, Special Editions, Events und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Der Earth Day 2023 steht kurz bevor und anlässlich dieses wichtigen Tages am Samstag, dem 22. April, nehmen wir von Xbox uns einen Moment Zeit, um unsere Bemühungen zum Schutz unseres Planeten zu reflektieren und sie mit Euch, der Community, zu teilen. Der Earth Day ist der perfekte Moment, um unsere bisherigen Errungenschaften zu zelebrieren und unsere zukünftigen Bemühungen hin zu mehr Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken. Erfahre in diesem Beitrag, wie auch Du Teil dieser Bemühungen werden kannst.

Microsoft hat sich dazu verpflichtet, bis 2030 ein CO2-neutrales, wasserpositives und abfallneutrales Unternehmen zu werden. Ziel ist es, Menschen weltweit zu befähigen, mehr für unseren Planeten zu tun. Um diesen positiven und transformativen Wandel voranzutreiben, bemühen wir uns regelmäßig, die Grenzen von konventionellem Denken zu überwinden. Videospiele bieten eine großartige Plattform, um kulturellen Wandel auf globaler Ebene voranzutreiben. Sie ermutigen Spieler*innen dazu, zu erkunden, zu experimentieren und sich auf neue Weise mit der Welt und den Menschen darin verbunden zu fühlen. Nachhaltigkeit ist ein Mannschaftssport – und wir sind gespannt, wie weit wir gemeinsam kommen können, wenn wir alle zusammen spielen.

Ein Update zu den Nachhaltigkeit-Projekten von Xbox

Bereits letztes Jahr teilten wir ein Update, wie es um Xbox Initiativen für mehr Nachhaltigkeit steht. Hier erfährst Du, welche Fortschritte wir seitdem gemacht haben:

Reduzierung on Abfall:

Der neue Xbox Wireless Controller – Remix Special Edition ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, ein Zero Waste-Unternehmen zu werden und keine Produkte mehr zu produzieren, die nicht aus recycelten Materialien hergestellt wurden. Er besteht zu einem Drittel aus wiederverwerteten Kunststoffen und Materialien. Durch die Verwendung von Recycling-Materialien, recycelten Harzen und dem Xbox Rechargeable Battery Pack geht Xbox neue Wege, um weniger neues Plastik zu verwenden und Abfall zu reduzieren. Weitere Details findest Du in diesem Unboxing-Video zum Xbox Wireless Controller – Remix Special Edition.

Weitere Maßnahmen, damit Microsoft bis 2030 abfallneutral wird, sind:

Microsoft hat die Verwendung von Polystyrol auf neuen Einzelhandel-Karten (z. B. Geschenkkarten) abgeschafft und bei all seinen Partnern auf Pappe umgestellt. Außerdem haben wir in den meisten unserer Märkte die Plastiktüten, in denen wir unsere POSA-Karten verpackt haben, durch Papierbanderolen ersetzt. Hierdurch vermeiden wir in den nächsten zwei Geschäftsjahren voraussichtlich das Äquivalent von über zwei Millionen Plastiktüten.

CO2-Reduktion mit Xbox:

Auf der Game Developer Conference (GDC) 2023 haben wir die Xbox als erste Konsole angekündigt, die spezielle Tools zur Messung von Energie- und Kohlenstoffemissionen für (und mit) Developern entwickelt. Mithilfe dieser Tools können Studios und Entwickler*innen den CO2-Verbrauch ihres Spieldesigns senken, ohne das Spielerlebnis zu beeinträchtigen. Wenn Du mehr über das Nachhaltigkeits-Toolkit von Xbox erfahren möchtest, wirf einen Blick auf folgendes Video!

Wir bei Xbox sind für die Emissionen verantwortlich, die durch unsere Produkte in den Haushalten unserer Spieler*innen entstehen – hier sind einige zusätzliche Maßnahmen, die wir ergreifen, um diese Emissionen zu reduzieren:

Kollektive Aktionen:

Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mit Spieler*innen, Partnern aus der Branche und externen Organisationen zusammenzuarbeiten, um die Videospiel-Industrie zu einer umweltfreundlicheren Branche zu machen. Um mehr über diese Partnerschaften zu erfahren, wirf einen Blick auf unser Video:

Minecraft Education und BBC Earth haben sich zusammengetan, um ein aufregendes Frozen Planet II-Erlebnis zu schaffen, mit fünf Minecraft-Welten, die von der Kult-Serie inspiriert sind. Spieler*innen können in die Rolle von acht verschiedenen Tieren schlüpfen, verschiedene kalte Lebensräume der Erde kennenlernen und etwas über die Auswirkungen des Klimawandels erfahren. Bisher haben Schüler*innen in mehr als 110 Ländern die Minecraft-Welten von Frozen Planet II gespielt und Millionen Spieler*innen die Karten heruntergeladen. Diese Lerninhalte sind in 29 Sprachen verfügbar, und werden mit weiterführenden pädagogischen Inhalten für Lehrer*innen und Familien angereichert.

Werde Teil des Engagements:

Schnapp Dir das neue Xbox Gear, das ebenfalls zu Teilen aus recycelten Materialien gefertigt wird. Schau Dir die neueste Kollektion mit Farben und topografischen Linien an, die direkt vom Xbox Wireless Controller – Remix Special Edition inspiriert wurde:

Diese Kollektion enthält eine Auswahl an hochwertigen Kleidungsstücken aus ECOLIFE-Baumwolle. Die Kleidungsstücke bestehen zu 50 Prozent aus recyceltem Garn und zu 50 Prozent aus BCI (Better Cotton Initiative – die weltweit führende Nachhaltigkeitsinitiative für Baumwolle). Die Rohmaterialien werden in Los Angeles zugeschnitten und genäht, passend zum neuen Controller gefärbt, mit umweltfreundlichen Farben bedruckt und in biologisch abbaubaren Polybeuteln verpackt. Die ECOLIFE-Baumwollkleidung ist als T-Shirt, Kapuzenpulli und Sweatshorts erhältlich.

Du willst mehr über Xbox Initiativen rund um Nachhaltigkeit erfahren? Dann wirf einen Blick in den Xbox Sustainability Hub, wo Du alle Informationen zum Thema übersichtlich an einem Ort findest.

Weiterführende Informationen darüber, wie Microsoft den Earth Day 2023 zelebriert, findest Du hier.