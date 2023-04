Sega kauft Angry-Birds-Entwickler Rovio für über 700 Millionen Euro

Sonic bald als Mobile-Spiel?

Nachdem zuvor die Gerüchteküche deftig brodelte, wurden nun Tatsachen geschaffen: Per Pressemeldung wurde bekannt gegeben, dass der japanische Publisher Sega die Übernahme des für Angry Birds bekannten Studios Rovio mitsamt seiner Marken für rund 706 Millionen Euro eingeleitet hat.

Mit der Übernahme will Sega die Expertise in Sachen Entwicklung und Betrieb von Mobile-Games von Rovio an Bord holen, um Mobile-Titel zu bekannten Sega-Marken zu entwickeln. Das sei Teil der Strategie von Sega, seine Marken global zu stärken. Rovio wiederum plane, auch auf anderen Plattformen als Mobilgeräten verstärkt aufzutreten, wo Sega das eigene Know-How einbringen kann. Nicht zuletzt kombinieren beide ihre Erfahrungen in Sachen Bewerbung von Marken durch Merchandise und Cross-Media-Produkten, gab es doch unter anderem jüngst Kinofilme zu sowohl Angry Birds als auch Sonic the Hedgehog.