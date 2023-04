PM: Die Mega Man™ Battle Network Legacy Collection ist ab sofort erhältlich! (Capcom)

PC Switch PS4 WiiU andere

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Einklinken Mega Man! Power hoch!

NetBattler aufgepasst! Die Mega Man™ Battle Network Legacy Collection ist ab sofort für PlayStation®4, Nintendo Switch™ und PC via Steam erhältlich – und enthält alle zehn MegaMan™BattleNetwork-Spiele der Hauptreihe. Spieler*innen können gemeinsam mit MegaMan.Exe und Lan Hikari die Welt der Net Society wiederentdecken – mit neuen Features wie Online-NetBattles, herunterladbare Battle Chips und Patch Cards, ein optionaler High-Resolution-Filter und noch viel mehr.

Zusammen mit Lan Hikari und seinem NetNavi MegaMan.EXE tauchen Spieler*innen in die vernetzte Welt der Net Society ab, um die von Cyberkriminalität heimgesuchte Stadt zu retten. Die Online-Funktionen der Sammlung ermöglichen es NetBattler, sich mit anderen online in „Casual Battles“ zu messen, mit Freunden in „Private Battles“ zu spielen und die Bestenliste in „Ranked Matches“ emporzusteigen. Es sind auch andere Kampfregeln verfügbar, darunter „Real Thing Battles“, „Triple Battles“ aus Mega Man™ Battle Network 3 und „Version Battles“ aus Mega Man™ Battle Network 4. Während sie online sind, können die Spieler*innen Battle Chips oder MegaMan.EXE Styles tauschen und NetNavi Customer Programs mit anderen NetBattlern rund um den Globus austauschen. Diejenigen, die sich auf die Abenteuer von Lan und MegaMan.EXE konzentrieren wollen, können den neuen Buster-MAX-Modus außerhalb des Online-Spiels verwenden, um den Schaden des normalen MegaBuster-Schusses in den einzelnen Spielen um 100 zu vervielfachen.

Mega Man Battle Network Legacy Collection bietet weitere spannende neue Features, darunter 499 Patch Cards, ausgehend von Mega Man Battle Network 4, die bisher nur in Japan erhältlich waren, eine Galerie mit mehr als 1.000 Illustrationen, ein Musik-Player mit 188 Songs aus allen 10 Titeln, ein interaktives 3D-MegaMan.EXE PET im Startbildschirm und ein optionaler hochauflösender Filter, der gestochen scharfe Bilder bietet.

