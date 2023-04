GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 15/2023 und Ausblick auf KW 16/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 15: Rückblick von Montag, 10. April, bis Sonntag, 16. April 2023

Spiele-Checks

User-Artikel

Fangame: Planet Cloudius IX (zum User-Artikel)

Das Ende des Osterwochenendes und zugleich den Anfang dieser prallgefüllten User-Inhalte-Woche markierte Nischenliebhaber mit dem zweiten Teil seiner Fangame-Serie. Diesmal ging es um das von Commander Keen inspirierte Jump-and-run Planet Cloudius IX, an dem Fans (inklusive Engine) über zehn Jahre entwickelten.



Die angekettete nackte Schlangenfrau aus dem Titelbild stammt aus dem vierten Teil der Reihe "Legend Entertainment" von Jürgen . Wenn ihr mehr zum dazugehörigen Adventure und dessen Hintergründe erfahren möchtet, solltet ihr euch dringend den Companions of Xanth -User-Artikel durchlesen.



Das kostenpflichtige Unity-Plugin "Adventure Creator" war schon Ausgangspunkt vieler 2D- und 3D-Adventures und wird offenbar immer beliebter. TheLastToKnow berichtete euch in seinem User-Artikel von den Anfängen des Editors sowie von den vielen Spielen, die mit der Zeit darin entstanden sind.



Wieder einmal hat sich Daniel Gast einen Gaming-Stuhl vorgenommen und ihn für euch genaustens untersucht. Diesmal traf es den HOLO von Adapt, der bei ihm insgesamt zwar "einen guten Eindruck" hinterlassen hat, der allerdings für seinen Preis auch "noch zu viele Kleinigkeiten, die fehlen oder unglücklich gelöst wurden" aufweist.

Ausblick auf KW 16

Hinter den Spiele-Check-Kulissen geht wieder einiges vor sich. Klar scheint zu sein, dass nächste Woche das mystische Geschicklichkeits-Abenteuer Road to Devadetta mit einem Check bedacht wird. Außerdem wird der ursprünglich für diese Woche geplante Check zur Rollenspieler-Parodie Knights of Pen and Paper 3 in die nächste Woche rutschen. Weitere Checks sind in Vorbereitung, es geht also fröhlich weiter.



Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.