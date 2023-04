Der frühe Vogel kriegt den Zugang

Teaser Early Access hat sich für Studios diverser Größenordnungen als richtiges Mittel für die Entwicklung ihrer Projekte erwiesen. Spielt ihr häufiger Games bereits in ihrer Early-Access-Phase?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Everspace 2 ist frisch aus dem Early Access heraus, der Survival-Hype-Titel Sons of the Forest hat im Februar diesen Jahres gerade seine EA-Reise angefangen. Für Studios diverser Größenordnungen hat sich Early Access bewährt. Sofern der Launch der unvollständigen Spielfassung genug Aufmerksamkeit erhält, kommt so nicht nur neues Geld in die Kassen, sondern auch wertvolles Feedback zum Polieren der Spielerfahrung.

Man kann auch beim Early Access zuschlagen, weil man sich auf einen Titel freut und schonmal die Entwickler unterstützen oder aber sich das Spiel zum (oft) günstigeren Preis sichern will. In der heutigen Sonntagsfrage geht es aber explizit darum, wie regelmäßig ihr Spiele auch schon im Early-Access-Zustand spielt. Führt gerne in den Kommentaren aus, welche Spiele ihr über ihre EA-Updates hinweg begleitet habt oder ob ihr tendenziell nur ganz am Anfang und dann erst wieder zum Launch der Vollversion spielt.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.