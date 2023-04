Diablo 4: Rückblick auf die offene Beta // Entwicklerupdate am 20. April

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Während den beiden Beta-Wochenenden vom 17. Und 24. März konnten die teilnehmenden Spieler das kommende Actionrollenspiel Diablo 4 auf Herz und Nieren testen. Aus den daraus resultierenden Rückmeldungen und den gesammelten Spieldaten, konnte das Entwicklerteam inzwischen Fehler beseitigen und Anpassungen an dem Spiel vornehmen.

So wurde sowohl an der Beschaffenheit als auch an den Spielinhalten mehrerer Dungeons Änderungen vorgenommen. Auch die Klassen, Keller und die Benutzeroberfläche konnten eine Optimierung erfahren. Einige der Bosse haben in Hinblick auf ihre Schwierigkeitsstufe eine neue Evaluierung erhalten. Die vollständigen Veränderungen könnt ihr auf der offiziellen Webseite nachlesen.

Wenn ihr Details zu den Langzeitinhalten und weiterführende Informationen aufgrund des Feedbacks zu dem Spiel erhalten wollt, könnte es sich lohnen den nächsten Livestream am 20. April um 20.00 Uhr MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit) auf Twitch oder YouTube live zu verfolgen. Dort werden Game-Director Joe Shely, Associate-Game-Director Joseph Piepiora und Associate-Director of Community Adam Fletcher den Zuschauern Erklärungen abgeben.