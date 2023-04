PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 17. bis zum 21. April (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

17. April – God of Rock

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der mysteriöse God of Rock hat die Seelen der größten Musiker*innen aller Zeiten wiederbelebt, um sie gegeneinander antreten zu lassen. Wähle aus einem Dutzend einzigartiger Kämpfer*innen, die jeweils über unterschiedliche Mechaniken und einzigartige Angriffe verfügen. Dein Ziel ist es, die Mischung aus rhythmischem Gameplay und spannenden 1vs.1-Matches zu meistern. Weiche den Gegner*innen aus und baue Dein Metrum auf, indem Du die Noten im Takt des Songs triffst. Ist Dein Metrum hoch genug, kannst Du wirkungsvolle EX- und Spezial-Moves entfesseln, die die Komplexität der Stücke erhöhen.

18. April – Disney Speedstorm (Early Access)

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Schlüpfe in die Rolle Deiner liebsten Disney-Held*innen und rase über Hochgeschwindigkeitsstrecken, die von Disney und Pixar inspiriert sind. Ein spannendes Arcade-Rennerlebnis, bei dem Du die einzigartigen Fähigkeiten Deines Charakters nutzen musst, um den Sieg zu erringen. Vorbestellbar in drei Founder’s Packs: Standard, Deluxe und Ultimate.

18. April – Minecraft Legends

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ab Tag eins erhältlich mit Game Pass: Die Piglins drohen, die Oberwelt zu unterwerfen. Bist Du die*der Held*in, die*den einst friedliche Land braucht? Erforsche prächtige Biome, schließe Bündnisse mit neuen Freund*innen und vertrauten Mobs und stelle Dich den Piglins in epischen Schlachten. Sei gewarnt – sie schlagen immer zurück. Spielbar über Cloud, Konsole und PC.

18. April – The Mageseeker: A League of Legends Story

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Im Königreich Demacia unterdrücken die Mageseeker zaubernde Bürger*innen im Namen der öffentlichen Ordnung – indem sie sie anwerben und indoktrinieren, wegsperren oder in den Untergrund treiben. Du schlüpfst in die Rolle von Sylas, einem Magier, der seiner ungerechtfertigten Gefangenschaft entkommen konnte. Deine Aufgabe ist es, die Ketten zu nutzen, die Dich einst fesselten, um die Mageseeker zu eliminieren und Dein Heimatland von der Tyrannei zu befreien.

18. April – Secret Agent: Cold War Espionage

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Als Top-Geheimagent*in begibst Du Dich auf spannende Mini-Missionen, um die Weltherrschaftspläne eines bösen Superhirns zu vereiteln. In sieben aufregenden Missionen jettest Du zu exotischen Orten auf der ganzen Welt – von luxuriösen Hotels bis hin zu pompösen Casinos – um den berüchtigten Royal Diamond zu finden.

19. April – Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly

Xbox Play Anywhere / Game Pass – Es ist Zeit, spät abends Dein Lieblingscafé aufzusuchen und Dich bei einem warmen Getränk mit Deinen Fantasiefreund*innen zu treffen. Du bist ein*e Barista, und Deine Kund*innen sind nicht immer Menschen. Höre Dir ihre Geschichten an und berühre ihre Herzen mit einer oder zwei warmen Tassen Kaffee.

21. April – Dead Island 2

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Die beliebte Zombie-Saga ist zurück! Das epische Pulp-Abenteuer bietet eine einzigartige Mischung aus Horror, schwarzem Humor und exzessivem Zombie-Slaying. Dead Island 2 ist ein spannendes First-Person-Action-RPG, in dem die Zombie-Apokalypse zur Realität wird. Erforsche das blutgetränkte Los Angeles. Bekämpfe unzählige Feinde – und werde zur*zum ultimativen Zombiejäger*in!

21. April –Homestead Arcana

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Schlüpfe in die Rolle einer mächtigen Hexe und nutze die Magie der Natur, um die Welt zu heilen. Kreiere Deine eigenen Zaubersprüche, bereite Dich auf die vor Dir liegenden Herausforderungen vor und kooperiere mit der freundlichen Katze Huckleberry, um das tödliche Miasma zurückzuschlagen, das das Land bedroht.