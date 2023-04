Final Fantasy 16: State-of-Play-Video enthüllt neue Features

PC PS5

Beim gestrigen "Playstation State of Play"-Stream verriet Square-Enix Neues zum Großwerk Final Fantasy 16 – das entsprechende Video findet ihr weiter unten. Das Action-Rollenspiel bricht mit einigen Serientraditionen und spielt – das allerdings ist häufig so in der JRPG-Reihe – in einer völlig neuen Welt namens Valisthea. In dieser düsteren Welt herrschen "Domini" mit ihren mächtigen "Espern". Es geht um die Abenteuer unseres Protagonisten Clive Rosfield, der seinen jüngeren Bruder beschützen will. Der ist zufälligerweise der Dominus des Phönix-Espers.

Das eingeklinkte Video zeigt unter anderem die folgenden neuen Features (oder Ergänzungen zu bereits bekannten):

Neue Berater im Versteck: In unserer Basis können wir beim Historiker Harpocrates mehr über Valisthea erfahren. Und die Militärgelehrte Vivian verrät euch, wie es aktuell um die Beziehungen zwischen den Charakteren bestellt ist.

Neue Trainingsfunktion: Im Trainingsmodus kann man für das Action-Kampfsystem üben und insbesondere Kombos ausprobieren.

Neue Jagdaufträge: Wer etwas EXP und Gold scheffeln will, darf via Jagdaufträgen gefährlichen Monstern nachspüren, die in der Welt umherstreifen.

Dazu kommen etliche weitere Details, etwa wie uns unser Begleit-Schäferhund hilft und dafür auch mit Leckerli belohnt wird.

Außerdem sind im Video neue Kampfszenen von Clive zu sehen, darunter Kämpfe gegen Eikons.

Der Titelsong wird vom bekannten Sänger Kenshi Yonezu gesungen, eine Preview auf Tsuko Wo Miteta – Moongazing gibt es auf YouTube. Über die Zusammenarbeit sind sowohl er als auch FF16-Produzent Naooku Yoshida so glücklich, dass es kaum in Worte zu fassen ist, auch wenn es die uns vorliegende Pressemeldung versucht.