PM: Final Fantasy XVI: Brandneues Gameplay-Material beim State of Play (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am 22. Juni 2023 erscheint der langersehnte 16. Haupttitel der legendären Final Fantasy-Reihe. Die Geschichte dreht sich um den Helden Clive Rosfield, der sich mit den mächtigen Kräften der Esper seinem grausamen Schicksal entgegenstellt.

Neben Bildern, die die Atmosphäre und Geschichte von Final Fantasy XVI vermitteln, wurden auch neue Szenen gezeigt, die diverse Spielmechaniken wie Clives Kampfgefährten und die Esper-Kämpfe näher beleuchten.

Ob für eingefleischte Fans, die bisher jede Information verschlungen haben, oder Neuankömmlinge in der Welt von Final Fantasy XVI – für jeden ist etwas dabei. Viel Spaß!

Dieses State of Play bot zum ersten Mal einen ausgiebigen Einblick in das „Versteck“. An diesem Rückzugsort kann sich Clive auf seine gefährlichen Reisen in die Welt vorbereiten, indem er mit Materialien Ausrüstungsgegenstände herstellt oder seine Kampftechniken im Übungsmodus verfeinert.

Zudem können hier verschiedene Nebenaufträge angenommen oder Informationen über Jagdziele eingeholt werden, gefährliche Gegner, die in der Wildnis ihr Unwesen treiben. Der kleine flauschige Mogry, der meist mehr über die Anschläge am Jagdbrett weiß, dürfte Kennern der Final Fantasy-Reihe wohlbekannt sein.

Harpokrates ist der Historiker des Verstecks, der unter anderem die Geschichte, Kultur, Politik und Religion der Länder Valistheas erforscht und schriftlich festhält. So ist es nicht verwunderlich, dass er an Clives Lippen hängt, wenn dieser ihm von seinen Abenteuern berichtet.

Je mehr Clive zu erzählen hat, desto höhere Stufen erreicht Harpokrates’ Wissen. So wird auch die „Mnemothek“, in der der Gelehrte seine Erkenntnisse notiert, nach und nach um neue Einträge erweitert.

Auch Clive kann sich diese Aufzeichnungen in aller Gründlichkeit durchlesen. Und da er im Verlauf der Geschichte immer mehr erleben wird, lohnt es sich, dem Historiker regelmäßig einen Besuch abzustatten, damit neue Einträge freigeschaltet werden.

Neben Harpokrates gibt es im Versteck noch jemand, der Clive mit Rat und Tat zur Seite steht: die Politik- und Militärstrategin Vivian Neungarn. Kaum ein Schachzug in der Welt bleibt der Expertin verborgen und sie ist gern bereit, dieses Wissen in anschaulichen „Vorlesungen“ mit Clive zu teilen.

Ihr Wissensstand beschränkt sich jedoch nicht nur auf aktuelle Geschehnisse – auch in der Geschichte Valistheas ist sie bewandert. Zum Weltgeschehen und den sich stets verändernden Beziehungen zwischen den Figuren kann sie daher in einer detaillierten Chronik Auskunft geben. Für einen Rückblick auf die Geschichte oder Informationen über zukünftige Ziele ist sie also eine äußerst hilfreiche

Nutzt das Angebot dieser beiden Versteckbewohner, um das Spielerlebnis von Final Fantasy XVI noch weiter zu vertiefen!

Die zweite Hälfte der Show drehte sich um das Kämpfen. Es wurden neue Aufnahmen von Clives Action-Gameplay, gigantischen Schlachten zwischen den Espern selbst und epischen Esper-Fertigkeiten gezeigt.

All das war jedoch nur ein Bruchteil der neuen Informationen, die diesmal vorgestellt wurden. Neben dem Kampfsystem, den Hilfsgegenständen und -modi sowie den RPG-Elementen waren auch bisher nicht gezeigte Charaktere und andere Funktionen zu sehen.

Wir wünschen euch noch viel Spaß mit dem Material und hoffen, dass ihr euch schon auf die nächsten Neuigkeiten von uns freut!