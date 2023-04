The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom: Dritter offizieller Trailer veröffentlicht

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Erscheinungsdatum von The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom rückt rasch näher und dementsprechend könnt ihr euch über immer neue Informationen zum Nintendo-Titel freuen. Im direkt unter den News verlinkten neuen Trailer bekommt ihr frische Einblicke in das kommende Open-World-Rollenspiel.

Neben weiteren Eindrücken der Spielwelt des veränderten Hyrule mitsamt der Himmelsinseln und der neuen Verheerung enthält das knapp vier Minuten lange Video Schnipsel und Hinweise zur Story, dem Antagonisten, aus den Dungeons, den Kämpfen und auch zu den vielfältigen Möglichkeiten des Crafting-Systems.

The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom erscheint am 12.5.2023 exklusiv für Nintendo Switch.