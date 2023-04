Against the Storm: Großes Update bringt neues Volk und mehr

PC

Heute ist für den Roguliete-City-Builder Against the Storm (im Check), der sich in drei Monaten bereits 300.000 Mal verkaufte, ein großes Update namens "Sentinels of the Forest" erschienen. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Das Update fügt dem sich im Early Access befindlichen Spiel mit den Füchsen das fünfte Volk hinzu. Die Füchse hatten die Community-Abstimmung im Februar gewonnen.

Mit den Füchsen kommen auch neue Gebäude, Perks und Fähigkeiten sowie weitere Inhalte ins Spiel. Die ausführlichen Update-Notes findet ihr auf Steam. Bis zum 27. April könnt ihr Against the Storm außerdem mit einem Rabatt von 25 Prozent erwerben.