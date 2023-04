Immortals of Aveum: Solo-Magie-Shooter von EA und Ascendant Studios

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Electronic Arts und Ascendant Studios haben zum seit Dezember angekündigten Immortals of Aveum Spielszenen gezeigt, siehe auch den Trailer unten. Das Spiel soll am 20. Juli 2023 für Playstation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Es handelt sich um einen neuen Multiplayer-Shooter, halt, STOPP, Einzelspieler-Magie-Shooter (so etwas gibt es noch! Das gibt sofort 1000 Karmapunkte) aus der Ego-Perspektive.

Ascendant Studios besteht laut Pressemitteilung "aus erfahrenen Mitgliedern und preisgekrönten Gewinnern mehrerer BAFTA und Game of the Year-Awards". Immortals of Aveum ist in einem frisch geschaffenen Fantasy-Universum angesiedelt, in dem Magie eine große Rolle spielt, und wo der "Ewige Krieg" tobt.

Die Generalin Kirkan vom Orden der Unsterblichen rekrutiert Jak gegen seinen Willen, wodurch er in die Geschehnisse involviert wird. Er meistert in dem Elite-Orden von Kampfzauberern zunächst die drei Magiefarben Blau, Grün und Rot, bevor er dann gegen "Legionen an Feinden" antritt, mit Kettenangriffen und Kontern.

Bret Robbins, CEO und Game Director von Ascendant Studios, lässt sich wie folgt zitieren:

Ich freue mich unglaublich darauf, der Welt endlich Immortals of Aveum zu zeigen. Vor fünf Jahren haben wir diese Reise hier bei Ascendant begonnen, und ich bin so stolz auf das Team und ihr Engagement, etwas Großartiges zu erschaffen. Unser Ziel war es, einen filmreifen, packenden Shooter in einer neuen Fantasy-Welt mit schnellen und flüssigen Kämpfen sowie einer epischen Geschichte zu erschaffen. Ich kann es kaum erwarten, dass alle das Spiel spielen.



Wie üblich, gibt es für bereits jetzt begeisterte Vorbesteller einige Boni.