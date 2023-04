Vampire Survivors: 2. DLC "Tides of the Foscari" erschienen

PC XOne Xbox X iOS MacOS Android

Der Ende März 2023 angekündigte zweite DLC Tides of the Foscari für den Indie-Roguelike-Titel Vampire Survivors ist heute für PC, MacOS, Xbox One und Xbox Series X sowie den mobilen Plattformen (Android und iOS) erschienen. Gleichzeitig wurde vom Entwickler Poncle ein Patch für das Hauptspiel (Version 1.4) zum Download bereitgestellt, der für die Integration und Start des DLCs zwingend benötigt wird.

Die kostenpflichtige Erweiterung implementiert acht neue Charaktere, 13 frische Waffen, sieben weitere Musikstücke, 21 neue Achievements sowie mit dem "Lake Foscari" eine gänzlich neue Welt-Karte ins Spiel. Die Map fällt vom Umfang erneut riesig aus und umfasst gleich mehrere Gebiete, die auf eure Erkundung warten und mit neuen Gegnern nur so gespickt sind. Im Gegensatz zum ersten DLC könnt ihr direkt aus dem Hauptmenü auf die neue Stage zugreifen. Optische Eindrücke aus der neuen Erweiterung und eine Kurzvorstellung von einigen der neuen Charaktere erhaltet ihr mit dem frisch veröffentlichten Launch-Trailer, den wir für euch direkt unter diesen Newszeilen zum Anschauen eingebunden haben.

Tides of the Foscari ist ab sofort auf Steam mit einen Launch-Rabatt in Höhe von 10 Prozent für 1,79 Euro erhältlich, im Xbox Store für die PC- und die Konsolen-Version sollte der neue DLC bald gelistet sein. Bei den Android- und iOS-Versionen erhaltet ihr jeweils durch In-App-Käufe Zugriff auf Tides of the Foscari.