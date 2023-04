PM: Plattformer-, Multiplayer- und Musikfans: Warum ihr Sackboy: A Big Adventure unbedingt spielen müsst (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PlayStation Plus bekommt diesen Monat eine farbenfrohe 3D-Plattformer-Dosis, denn Sackboy: A Big Adventure ist jetzt Teil des Angebots.

Der Plattformer aus dem Hause Sumo Digital wurde ursprünglich 2020 veröffentlicht und vereint die Erfahrungen des Studios mit Plattformern und Multiplayer-Spielen (LittleBigPlanet 3, Team Sonic Racing), um eine spannende Geschichte zu erzählen. Fantasievolle Level belohnen Erkundungen und werden manchmal zu musikalischen Pop-Hit-Herausforderungen. Die vielen Sammelobjekte sind die Suche auf jeden Fall wert, denn sie eröffnen geheime Wege und immer schickere Kostüme, mit denen ihr euren Charakter einzigartig ausstatten könnt. Der Koop-Modus (bis zu vier Spieler lokal oder online) macht Spaß und ist die perfekte Mischung aus kooperativ und kompetitiv.

Um zu feiern, dass das Spiel nun Teil des PlayStation Plus-Angebots ist, haben wir mit XDEV Producer Mark O‘Connor gesprochen. O‘Connor zeigt uns frühe Skizzen und erzählt uns, wie die wichtigsten Gameplay-Aspekte zustande kamen.

„Das Konzept für Sackboy: A Big Adventure stammt noch aus dem Jahr 2017. Der eigentliche Pitch war ganz simpel (um es nett auszudrücken): Sackboy: A Big Adventure sollte im Kern eine brandneue Plattformer-Erfahrung werden, die in der bekannten, kunstvollen Welt spielt; schließt Level ab, kämpft gegen Bosse und rettet die Welt!

„Wir wollten die LittleBigPlanet-Reihe in eine farbenfrohe 3D-Welt versetzen, die wie die Vorgänger auch viel mit Physik arbeitet. Dass alles ins 3D ist, ist allerdings neu. Vom Gameplay über die Welt, die Benutzeroberfläche und alles darüber hinaus– ohne Physik geht nix. Hochentwickelte Echtzeitphysik erschafft eine hochgradig interaktive 3D-Welt: Stoff spannt und reißt, Schwämme können gequetscht werden und saugen, Ballons können aufgeblasen werden und platzen, Flüssigkeiten schwappen und platschen.

Diese frühen Konzeptskizzen zeigen, wie echte Materialien die Level und ihre Bewohner beeinflusst haben. Oben sieht man ein bergartiges Gebiet aus zugeschnittenem Schaumstoff und metallischem Papier, unten einen Gegner mit einem Pappkragen.

„Wir wollten, dass jeder Level einzigartig wird und es hinter jeder Ecke etwas Neues, Aufregendes zu entdecken gibt. Gleichzeitig sollte alles reaktionsschnell sein, eine zugängliche Steuerung haben und die Möglichkeiten der PlayStation 5-Konsole voll ausschöpfen.“

„Die LittleBigPlanet-Spiele waren immer sowohl als Solo- als auch als Koop-Spiele gedacht, und das wollten wir für Sackboy: A Big Adventure nicht über den Haufen werfen. Uns war wichtig, dass das erste 3D-Plattformer-Abenteuer von Sackboy alleine oder aber mit Familie und Freunden gespielt werden kann– und dass jeder Spieler einen eigenen Charakter erschaffen und steuern kann.

„Also haben wir Sackboy: A Big Adventure von Anfang an als Koop für vier Spieler ausgelegt, dessen lustige, physikalische Charaktere den Spielern viele Gelegenheiten geben, zusammen (oder gegeneinander) zu arbeiten. Wir wollten Spieler dazu ermutigen, sich zusammenzutun, um gegen Objekte zu drücken, rollen und zu schlagen– oder um die anderen Spieler zu drücken, zu rollen oder zu schlagen.

„Ein Beispiel dafür ist, dass ihr Sackboys und Sackgirls stapeln könnt, um einen ‚Sacktotem‘ zu errichten und so an höher gelegene Orte zu kommen. Diese verschiedenen Arten zu spielen machen Sackboy zu einem echten Koop-Spiel. Spieler können jetzt tiefgreifender miteinander interagieren und laufen nicht einfach Seite an Seite durch denselben Level.

„Egal, welche körperlichen Voraussetzungen jemand mitbringt – alle können mitmachen! Und falls ihr mal zurückfallt, könnt ihr eure Freunde ganz leicht wieder einholen. Wenn ein Spieler ein Hindernis überwinden kann, können alle anderen folgen!“

„Spieler mit verschiedenen Fähigkeiten können das Abenteuer gemeinsam genießen, denn durch die kompetitiven Koop-Mechaniken haben wir eine vielschichtige Interaktionserfahrung geschaffen.

„Spielerische Interaktionen und Punktemechaniken bieten viele Gelegenheiten für freundschaftliche Rivalität. Löst ein Flash-Event aus und schnappt euch als Erstes die Preisblasen. Klaut euren Freunden die hart verdienten Sammelschellen aus der Tasche. Erreicht in einem Level die höchste Punktzahl, um anzugeben und am Ende die Siegertrophäe in den Händen zu halten.

„Wir haben uns schon früh dafür entschieden, die Charakterpersonalisierung zu zeigen, mit denen die Spieler sich selbst ausdrücken und ihre Sackperson anpassen können… und was eignet sich besser dafür als eine Fotogelegenheit am Ende des Levels? So könnt ihr euch in eurem Ruhm sonnen und eine Siegerpose hinlegen.

„Und außerdem… habt ihr wirklich ein Sackboy-Spiel gespielt, wenn ihr euren Freunden nie eine gewischt oder sie von einer hohen Plattform geworfen habt? Gebt zu, das macht ihr alle!“

„Wir wollten das Spiel so gestalten, dass es neue Spieler anspricht und schwieriger wird, je weiter man kommt und je mehr Erfahrung man sammelt.

Interessante freischaltbare Gegenstände und Belohnungen schaffen Anreize, um weiterzuspielen. Einige liegen auf dem Weg, den das Spiel aufzeigt, aber andere müsst ihr aktiv suchen, weshalb es immer neue Gegenden zu erkunden und neue Abenteuer mit Sackboy und euren Freunden zu erleben gibt.

„Detailliertes Storytelling mit einem Ziel und Kontext rundet das Gameplay ab.“

„Die Reihe nutzt Musik auf kreative Weise und wir haben entschieden, dass aufstrebende und ungewöhnliche Künstler sowie Weltmusiker den Soundtrack zu Sackboy A Big Adventure komponieren sollen.

„Eine Sache, die noch nie Teil des Spiels war, sind international bekannte Pop-Hits– hier standen wir vor der Herausforderung, diese bekannten Lieder so einzubauen, dass Spieler freudig überrascht sind, wenn sie die Melodie hören. Die Antwort lag im Leveldesign. Wir haben sie um die Lieder herumgebaut– das hat das Team von Sumo echt toll hingekriegt.

„Es gab einige Aspekte, die wir berücksichtigen mussten– die Lieder mussten ein bestimmtes Tempo haben und in abgeschlossene Abschnitte unterteilt sein (Strophe, Refrain, Bridge usw.). Wir haben auch darauf geachtet, wo die Level angesiedelt sind, und ob wir das in den Texten und Themen der Lieder wiederfinden– ‚Jungle Boogie‘ im Dschungellevel hat einfach gut gepasst!

„Am Ende haben die Designer die Lieder mit den Events in diesen Leveln synchronisiert. Jeder Level in Sackboy versteht Musik anders, und jedes Lied entwickelt sich im Laufe des Levels weiter. Für uns ist jeder Level ein Musiklevel, doch diese bestimmten Level sind ein besonders harmonisches Beispiel.

„Schaut euch den Soundtrack und die lizensierte Playlist an, um den Spaß aus dem Spiel auch in euren Alltag zu integrieren!“Sackboy: A Big Adventure ist jetzt für PlayStation Plus-Mitglieder verfügbar. Mehr dazu hier.