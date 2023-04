PM: Kämpft mit PS VR2 für Ruhm im bevorstehenden PVP-Modus von Zenith: The Last City (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Unser MMORPG für PlayStation VR2, Zenith: The Last City, erhält bald seinen nächsten großen Patch – Skyward Summit –, mit dem das Spiel eine Menge neuer Features erhält.

Wir freuen uns heute sehr darüber, euch eines dieser Features vorzustellen, und zwar Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe (PvP)! Wir glauben, dass dieses Feature Zenith mehr Tiefe und Spannung verleiht. Spieler haben jetzt die Gelegenheit, sich gegenseitig auf unterhaltsame und fesselnde Weise ihr Können zu beweisen.

Fordert euch selbst heraus in aufregenden „Eins gegen eins“- oder Team-Duellen, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen und euch an eure Grenzen bringen werden. Mit unserem einzigartigen Klassensystem, das auch die brandneue Cyber Ninja-Klasse einschließt, könnt ihr endlose Varianten an Spielstilen und Strategien ausprobieren. Wir sind gerade dabei, weitere PvP-Optionen für zukünftige Patches auszutesten. Der PvP-Modus in Skyward Summit konzentriert sich aber zunächst auf die Implementierung von „Eins gegen eins“- und Team-Duellen.

Wir glauben, dass die Einführung des PvP-Modus in Zenith ein bedeutendes Update ist, durch das sich Spielern neue Gameplay-Möglichkeiten eröffnen. Wir sind gespannt darauf zu sehen, wie die Spieler neue Taktiken für sich entdecken, ihre Strategien testen und von ihren Gegnern lernen. Wir sind davon überzeugt, dass der PvP-Modus unseren Spielern ein aufregendes und packendes Erlebnis bieten wird.

Wir freuen uns sehr darüber, neben dem heiß erwarteten PvP-Modus auch die neue Cyber Ninja-Klasse und eine Menge anderer aufregender Neuerungen einzuführen. Eigene Häuser, Ressourcen sammeln und Gegenstände herstellen – mit diesem Patch ist alles möglich. Wir können es kaum erwarten, dass ihr diese spannenden neuen Systeme ausprobiert und alles entdeckt, was Skyward Summit zu bieten hat.

Tragt es euch im Kalender ein – der Skyward Summit-Patch erscheint voraussichtlich im 2. Quartal 2023. Bleibt auf dem Laufenden und macht euch bereit für ein unvergessliches Abenteuer.