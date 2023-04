PM: Die game Charts im März: Von Indie-Abenteuer bis Survival-Horror (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 13. April 2023 – Vier Neuerscheinungen schaffen es im März 2023 in die offiziellen deutschen game Charts der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland: Höchster Neueinsteiger ist das Remake des Survival-Horror-Spiels aus dem Jahr 2005 „Resident Evil 4“ (Capcom), das direkt auf dem dritten Platz landet. Außerdem neu: das Indie-Abenteuer-Spiel „Tchia“ (Kepler Interactive) auf Platz 7, der Wrestling-Sport-Titel „WWE 2K23“ (2K) auf dem zehnten Platz sowie „Metroid Prime Remastered“ (Nintendo) auf Platz 15. Der Spitzenreiter aus dem Vormonat, das Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games), rutscht auf den zweiten Platz. Somit rückt die Sportsimulation „EA SPORTS FIFA 23“ (Electronic Arts) abermals auf Platz 1.

Top 20 der meistgekauften PC- und Konsolenspiele im März 2023 in Deutschland:

