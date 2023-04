PM: PlayStation Plus-Spielekatalog für April: Kena: Bridge of Spirits, Doom Eternal, Riders Republic und mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Heute freuen wir uns, den PlayStation Plus-Spielekatalog für April 2023 vorzustellen. Alle Spiele werden am Dienstag, den 18. April verfügbar sein. Das erwartet euch.

Taucht ein in ein Story-getriebenes Action-Abenteuer, das in einer bezaubernden Welt voller Entdeckungen und rasanter Kämpfe spielt. Spielt als Kena, eine junge Geistführerin, die auf der Suche nach dem heiligen Bergschrein in ein verlassenes Dorf reist. Findet und baut ein Team aus winzigen Geistern auf, die als Rot bekannt sind und das Gleichgewicht aufrechterhalten, indem sie tote und verrottende Elemente zersetzen. Verbessert die Fähigkeiten eurer Gefährten, erschafft neue Möglichkeiten, die Umgebung zu manipulieren, und deckt die Geheimnisse einer vergessenen Gemeinschaft auf, die in einem überwucherten Wald versteckt ist, in dem wandernde Geister gefangen sind.

Die Armeen der Hölle sind in die Erde eingedrungen. Werdet zum Slayer in einer epischen Einzelspieler-Kampagne, um Dämonen über Dimensionen hinweg zu besiegen und die endgültige Zerstörung der Menschheit zu stoppen. Das Einzige, was sie fürchten … seid ihr. Erlebt die ultimative Kombination aus Geschwindigkeit und Kraft in Doom Eternal – dem nächsten Schritt in Vorwärtskämpfen in der Ego-Perspektive. Bewaffnet mit einem Flammenwerfer, einer am Handgelenk befestigten Klinge, verbesserten Waffen, Mods und Fähigkeiten seid ihr schneller, stärker und vielseitiger als je zuvor. Setzt Dämonen-Takedowns taktisch ein, um für den Kampf gerüstet zu bleiben: Glory Kill für zusätzliche Gesundheit, Einäschern für Rüstung und Kettensägen-Dämonen, um Munition aufzufüllen und der ultimative Dämonentöter zu werden.

Taucht ein in den riesigen Multiplayer-Spielplatz! Schnappt euch euer Fahrrad, eure Skier, euer Snowboard oder euren Wingsuit und schließt euch mit euren Freunden zusammen, um in einer Vielzahl von Multiplayer-Modi gegeneinander anzutreten. Fühlt den Rausch von Downhill-Rennen, dominiert Karten in Team-gegen-Team-Wettkämpfen oder gebt in epischen Massen-PvP-Rennen mit mehr als 50 anderen Spielern euer Bestes. Lebt die Fantasie des Fahrers aus, während ihr frei in einer riesigen, lebendigen offenen Welt umherstreift und immer mit anderen Spielern um euch herum brummt. Tauchet ein in legendäre amerikanische Nationalparks, darunter Bryce Canyon, Yosemite Valley, Mammoth Mountain … alles zusammengewürfelt, damit ihr es shredden könnt!

Ein aufregendes Abenteuer, das vom branchenführenden id Tech 6 zum Leben erweckt wird, schickt Spieler in das von den Nazis kontrollierte Amerika auf eine Mission, um die kühnsten Widerstandsführer zu rekrutieren, die noch übrig sind. Ihr seid BJ Blazkowicz, alias „Terror-Billy“, Mitglied des Widerstands, Geißel des Nazi-Imperiums und die letzte Hoffnung der Menschheit auf Freiheit. Nur ihr habt die Waffen und den Mut, in die Staaten zurückzukehren und die zweite amerikanische Revolution auszulösen. Bekämpft Nazis an legendären amerikanischen Schauplätzen, rüstet ein Arsenal knallharter Waffen aus und entfesselt neue Fähigkeiten, um euch in diesem ultimativen Ego-Shooter euren Weg durch Legionen feindlicher Soldaten zu bahnen.

Begebt euch in diesem Fantasy-Deckbuilder-Abenteuer, das Kartenspiele und Roguelikes miteinander verbindet, auf eine Reise den sich ständig verändernden Spire hinauf. Erstellt ein einzigartiges Deck aus Hunderten von Karten, um Feinde effizient zu erledigen und die Spitze zu erreichen. Entdeckt mächtige Relikte, um die Kräfte eures Decks zu verbessern und euch dabei zu helfen, verschiedene Feinde und Bosse zu besiegen.

Genießt ein farbenfrohes Action-Adventure-Spiel, das zusammen mit Ryuichi Nishizawa, dem Schöpfer der Originalserie Wonder Boy in Monster World, entwickelt wurde. Monster Boy and the Cursed Kingdom leiht sich das Beste aus der klassischen Serie, um ein frisches, modernes Abenteuer mit lustigem Gameplay, unvergesslicher Musik und wunderschönen handgezeichneten Animationen zu liefern. Verwandelt euch in sechs fantastische Formen mit einzigartigen Kampf- und Plattformfähigkeiten, die euch helfen, eine riesige, vernetzte Umgebung zu erkunden.

The Evil Within wurde von Shinji Mikami und Tango Gameworks entwickelt und verkörpert die Bedeutung von purem Survival-Horror. Hochwertig gestaltete Umgebungen, schreckliche Angst und eine komplizierte Geschichte werden kombiniert, um eine immersive Welt zu schaffen, die euch auf den Höhepunkt der Spannung bringen wird. Mit begrenzten Ressourcen, die euch zur Verfügung stehen, kämpft ihr in dieser perfekten Mischung aus Horror und Action ums Überleben und erlebt tiefe Angst.

Wolfenstein: The Old Blood ist ein eigenständiges Prequel des Ego-Action-Adventure-Shooters Wolfenstein: The New Order. Das Abenteuer, das sich über acht Kapitel und zwei miteinander verbundene Geschichten erstreckt, weist die Markenzeichen von MachineGames auf – spannende Action, fesselnde Geschichte und intensive Ego-Kämpfe. Bewaffnet euch als Kriegsheld B.J. Blazkowicz mit neuen Waffen wie dem Repetierbüchsengewehr und der granatenabfeuernden Kampfpistole, während ihr versucht, die vorrückende Nazi-Kriegsmaschinerie zu vereiteln, und nutzt duellschwingende Rohre, die zum Klettern an Wänden verwendet werden können – oder für bösartige Takedowns von nie zuvor gesehenen Nazi-Gegnern.

Tretet zum allerersten Mal als 10 Profi-Angler der Elite-Tour an 8 verschiedenen Orten in der realen Welt an oder fordert sie heraus. Erklimmt die Ränge, gewinnt eure Sponsoren und macht Fortschritte in eurer B.A.S.S. Karriere zum Bassmaster Classic Champion. Oder geht ins Wasser und messt euch mit anderen Spielern in einer Vielzahl brandneuer massiver Multiplayer-Modi, um die globalen Bestenlisten zu erobern.

Löst einen Krimi auf einer Insel außerhalb der Realität und voller Gottheiten, die alle Geheimnisse zu verbergen und etwas zu gewinnen haben. Spielt als Lady Love Dies, die aus dem Exil gerufen wird, um das Verbrechen zu untersuchen und den Schuldigen zu finden. Sammelt Beweise, nehmt Zeugenaussagen auf und interpretiert die Fakten, um eure eigene Wahrheit zu bilden und einen stichfesten Fall gegen den aufzubauen, den ihr für den Mörder haltet.

Der legendäre PlayStation-Held Sackboy kehrt mit einem riesigen, lustigen und hektischen 3D-Multiplayer-Plattform-Abenteuer in atemberaubende Action zurück. Begebt euch alleine in ein episches Rennen gegen die Zeit voller Gefahren oder genießt lokales oder Online-Partyspiel, indem ihr Teams aus zwei bis vier Abenteurern bilden, während ihr zusammenarbeitet, um schändliche Aufgaben zu meistern, einschließlich unumgänglicher reiner Koop-Levels.

Doom wurde erstmals 1993 veröffentlicht und führte Millionen von Spielern in die rasante, dämonenvernichtende Action ein, für die das Franchise bekannt ist. Erlebt die Geburt des Ego-Shooters noch einmal und erlebt den dämonenvernichtenden Spaß, der das Genre populär gemacht hat. Diese Version enthält die Erweiterung, Episode IV: Thy Flesh Consumed, lokales 4-Spieler-Deathmatch und lokales 4-Spieler-Koop.

Um die Erde zu retten, müsst ihr in die Tiefen der Hölle hinabsteigen, Dämonenhorden überleben und an der heftigsten Schlacht aller Zeiten teilnehmen. Diese beliebte Fortsetzung des bahnbrechenden DOOM (1993) gab den Spielern die brutale Super-Schrotflinte, mit der sie gegen tödlichere Dämonen und den berüchtigten Boss, die Ikone der Sünde, antreten können. Diese Version enthält die Master-Levels, 20 zusätzliche Levels, die von der Community erstellt und von den Entwicklern überwacht werden, lokales 4-Spieler-Deathmatch und lokales 4-Spieler-Koop.

Kämpft in eurem Kreuzzug gegen Dämonen, um die Mutter der Dämonen zu jagen und die Invasion der Hölle zu stoppen. Während ihr euch durch mehr als 30 actiongeladene Levels kämpft, haltet Ausschau nach verbesserten Waffen und Geheimnissen, die euch helfen, der dämonischen Bedrohung ein Ende zu bereiten.

In dieser von der Kritik gefeierten Action-Horror-Nacherzählung des ursprünglichen DOOM müssen sich die Spieler durch eine von Dämonen verseuchte Einrichtung kämpfen, bevor sie den Abgrund betreten, um gegen den mächtigsten Krieger der Hölle zu kämpfen – und der Invasion ein Ende zu bereiten.

Diese Version enthält die Erweiterungspakete Resurrection of Evil und The Lost Missions.

Dishonored von Arkane Studios, Gewinner von über 100 Auszeichnungen zum Spiel des Jahres, und all seine zusätzlichen Inhalte kommen in dieser Definitive Edition zusammen! Mit dem flexiblen Kampfsystem von Dishonored könnt ihr eure Ziele kreativ eliminieren, indem ihr die übernatürlichen Fähigkeiten, Waffen und ungewöhnlichen Geräte kombiniert, die euch zur Verfügung stehen. „Void Walker’s Arsenal“ bietet einzigartige Charakterboni, zusätzliche Slots für Knochenanhänger und mehr, die euch bei eurem Streben nach Rache helfen werden. Betretet die Welt des Outsiders in „Dunwall City Trials“, wo ihr eure Kampf-, Tarn- und Mobilitätsfähigkeiten auf die Probe stellt. Schlüpft schließlich in die Rolle des legendären Attentäters Daud in „The Knife of Dunwall“ und „The Brigmore Witches“.

Als Teil unserer normalen Inhaltsaktualisierung werden Marvel’s Spider-Man, Resident Evil und NBA 2K Playgrounds 2 zu einigen der Titel gehören, die den PlayStation Plus-Spielekatalog im Mai verlassen. Mitglieder mit Spielkatalog-Vorteilen können noch bis zum 15. Mai spielen. Ihr könnt jederzeit den Abschnitt „Letzte Spielchance“ auf der Seite PlayStation Plus -> Sammlungen auf der PS5-Konsole oder PlayStation Plus -> Spiele -> Spielekatalog auf der PS4 überprüfen Konsole für Titel, die ihr vielleicht spielen möchtet, bevor sie den Dienst verlassen.

Wir hoffen, dass euch die Spielekatalog-Aufstellung dieses Monats gefällt. Schaut monatlich nach neuen Spielen, die zu PlayStation Plus hinzugefügt wurden.

Entdeckt jetzt die besten Spielekatalog-Empfehlungen eurer Lieblingsinfluencer oder findet Spiele ganz nach eurem Geschmack.