PM: Bald erscheint das Xbox April Update (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Team Xbox arbeitet ständig an Verbesserungen und stellt Dich dabei in den Mittelpunkt. Auf der Grundlage Deines Feedbacks verfeinern wir das Erlebnis und liefern brandneue Funktionen. Das April Update erscheint diese Woche und bietet eine überarbeitete Xbox-Suche sowie anpassbare Energieeinstellungen für aktive Stunden.

Aktualisierte Xbox-Suchfunktion

Du bist auf der Suche nach Deinem nächsten Lieblingsspiel, Film und mehr? Mit der überarbeiteten Konsolensuchseite findest Du Games, Unterhaltung und Apps ganz einfach. Dazu gehören:

Um die Suchfunktion zu öffnen, tippe auf die Suchschaltfläche oben auf dem Dashboard, suche das Lupensymbol im Guide oder drücke Y auf Deinem Controller.

Anpassbare Energieeinstellung für die aktiven Stunden

Die Energieeinstellungen passt Du an, indem Du auf Einstellungen > Allgemein > Energieoptionen gehst. Die Option „Herunterfahren“ (Energiesparmodus) spart Energie und hilft dabei, nachhaltige Updates auf Deiner Xbox-Konsole zu aktivieren. Wenn Du die Option „Energiesparmodus“ wählst, kannst Du die aktiven Stunden so anpassen, dass die Konsole zu den Zeiten aufwacht, in denen Du sie wahrscheinlich benutzen möchtest. Wenn die aktiven Stunden der Xbox-Konsole für den Tag beendet sind, wird die Konsole vollständig heruntergefahren und verbraucht nur 0,5 Watt, im Vergleich zu 10-15 Watt im aktiven Zustand.

Mit dem Xbox April Update kannst Du – wenn Du die Energiesparoption auf Deiner Xbox ausgewählt hast – die aktiven Stunden Deiner Konsole konfigurieren, die standardmäßig auf „immer aktiv“ eingestellt sind. Während der von Dir gewählten aktiven Stunden wird die Xbox schnell hochgefahren und steht für Aktivitäten wie Remote Play sowie zur Installation von Spielen von unterwegs aus zur Verfügung.

Gestalte die Zukunft von Xbox mit

Bleibe weiterhin auf Xbox Wire DACH rund um zukünftige Updates auf dem Laufenden. Support für Xbox-Updates findest Du auf der offiziellen Xbox-Supportseite.

Wir freuen uns auf Feedback von der Community, ganz gleich, ob Du einen Vorschlag für eine neue Funktion hast oder Anmerkungen zu bestehenden Funktionen geben möchtest – von Verbesserungen bei der Aufnahme von Spielinhalten über Share-Funktionen bis hin zu neuen Möglichkeiten, Dich mit der Gaming-Community zu vernetzen. Wenn Du die Zukunft von Xbox mitgestalten und frühzeitig Zugang zu neuen Funktionen erhalten möchtest, lade Dir den Xbox Insider Hub auf Deine Xbox Series X|S, Xbox One oder Deinen Windows PC. Wir freuen uns auf Dein Feedback.