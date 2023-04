PM: VERÖFFENTLICHUNG VON ENDLESS DUNGEON™ VERSCHIEBT SICH AUF DEN 19. OKTOBER 2023 (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

VERÖFFENTLICHUNG VON ENDLESS DUNGEON™ VERSCHIEBT SICH AUF DEN 19. OKTOBER 2023

Paris, 12. April – SEGA® Europe Limited und Amplitude Studios SAS™ haben bekannt gegeben, dass sich die Veröffentlichung von ENDLESS DUNGEON™ auf PC, PlayStation 4/5, Xbox One und Xbox Series X|S auf den 19. Oktober verzögert. Ein Veröffentlichungsdatum für Nintendo Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt. Spieler, die das Spiel vorab in digitalen Stores gekauft haben, können gegebenenfalls im Rahmen der jeweiligen Plattform-Richtlinien eine Rückerstattung erhalten. Der Early Access verschiebt sich auf den 17. Oktober und gilt für alle Spieler, die ENDLESS DUNGEON “Last Wish” Digital Edition auf PC oder Konsole vorbestellt haben. Der Switch-Termin wird entsprechend dem Plattform-Veröffentlichungstermin angepasst.

Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 18. Mai geplant. Diese zusätzliche Zeit wird es Amplitude ermöglichen, das Feedback der Community, das für ein solch innovatives Spiel unerlässlich ist, stärker zu berücksichtigen und angemessen in die Fußstapfen der früheren Titel im preisgekrönten ENDLESS™-Universum zu treten. Basierend auf dem Feedback der Spieler wird Amplitude unter anderem an Verbesserungen des Balancings, des Meta-Fortschritts, der Einführung in das Spiel und am allgemeinen Feinschliff arbeiten, um das ultimative Roguelite-Erlebnis für die Spieler zu schaffen.

Romain de Waubert, General Manager und CCO von Amplitude Studios, sagte: „Wir sind sehr dankbar und fühlen uns geehrt, dass die Spieler sich darauf freuen, ENDLESS DUNGEON spielen zu können. Das Feedback, das wir bisher im Rahmen unserer OpenDev-Runden erhalten haben, hat uns darin bestätigt, dass wir hier wirklich an etwas ganz Besonderem arbeiten, und wir wollen sicherstellen, dass wir genug Zeit haben, damit das Spiel sein volles Potenzial erreichen kann.

Die Beziehung zu unseren Spielern ist ein Grundpfeiler der Philosophie unseres Studios und die Veröffentlichung von ENDLESS DUNGEON im Oktober gibt uns zusätzliche Zeit, um weiter mit der Community zusammenzuarbeiten und dem Spiel den letzten Feinschliff zu verpassen, damit es vom ersten Tag an ein großartiges Erlebnis wird.

Wir können es kaum erwarten, dass sowohl Fans des Universums als auch Neueinsteiger die einzigartige Gameplay-Mischung aus taktischer Roguelite-Action und Tower Defense in ENDLESS DUNGEON erleben können.”

Seit ENDLESS DUNGEON™ angekündigt wurde, waren die Spieler über Games2Gether, eine Plattform von Amplitude zur gemeinsamen Spieleentwicklung, am Entwicklungsprozess beteiligt. Die Mitglieder haben an OpenDev-Runden teilgenommen, in denen sie das Spiel in unterschiedlichen Entwicklungsphasen spielen konnten, und haben danach Rückmeldung zu bestimmten Features gegeben, vom grundlegenden Gameplay-Loop bis zum Meta-Fortschritt und vielem mehr. Hier gibt es weitere Informationen dazu. Amplitude wird das Feedback auch weiterhin auswerten und einarbeiten, um dafür zu sorgen, dass die Spieler von ENDLESS DUNGEON™ bei der Veröffentlichung das bestmögliche Erlebnis erwartet.

Um sich bei der Community für die Geduld zu bedanken, die sie bis zur Fertigstellung des Spiels aufbringen müssen, wird Amplitude denjenigen, die das Spiel auf PC vorab gekauft haben, und denjenigen, die es bei der Veröffentlichung auf Konsole mit als Erste kaufen, einige zusätzliche kostenlose Inhalte bereitstellen.

Einzigartige Skins für Shroom, Fassie und Comrade ermöglichen es den Spielern, ihre Helden anzupassen.

Sie werden für alle, die das Spiel vorab gekauft haben oder bei Veröffentlichung zu den ersten Käufern gehören, kostenlos zur Verfügung stehen.

Über Amplitude Studios SAS:

Amplitude Studios SAS ist ein Team aus erfahrenen, auf Qualität abzielenden Videospielfans und Schöpfern der besten Strategiespiele – mit der Hilfe unserer Spieler! Im Jahr 2011 gegründet und 2016 von SEGA übernommen, hat unser internationales Team mit über 170 Entwicklern aus aller Welt seinen Sitz in Paris.

Zu unseren neuesten Titeln gehören das bald erscheinende ENDLESS DUNGEON™, ein truppbasiertes, taktisches Roguelite-Actionspiel, und HUMANKIND™, ein historisches Strategie-Epos, in dem die Spieler Kulturen miteinander kombinieren und ihr Volk von der Antike bis in die Neuzeit führen. Vor allem sind wir für unsere von der Kritik gefeierte ENDLESS™-Reihe bekannt, die weltweit von Millionen gespielt wird und ENDLESS SPACE™, ENDLESS LEGEND™, Dungeon of the ENDLESS™ sowie ENDLESS SPACE 2™ beinhaltet.

Die enge Beziehung zu unserer Community ist ein Grundpfeiler der Philosophie unseres Studios. Wir sind stolz auf die Art, wie wir Spiele gemeinsam mit unseren Spielern über Games2Gether erschaffen, unsere speziell angefertigte Community-Plattform, über die unsere Community zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung eine zentrale Rolle bei der Entstehung unserer Spiele einnehmen kann.

Über SEGA Europe Limited:

SEGA Europe Limited ist der europäische Vertriebszweig der japanischen SEGA CORPORATION mit Sitz in Tokio, ein weltweit führendes Unternehmen für interaktive Unterhaltung zu Hause und unterwegs. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftware für verschiedene Hardware-Plattformen, darunter PC, Mobilgeräte und Geräte der Hersteller Nintendo, Microsoft und Sony Interactive Entertainment Europe. SEGA ist alleiniger Eigentümer der Videospiel-Entwicklungsstudios Two Point Studios, Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios, Sports Interactive und Hardlight. Die Webseite von SEGA Europe ist zu finden unter www.sega.co.uk.