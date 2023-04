Spiele-Check von Vampiro

Im Zuge der Quests interagiert ihr immer wieder mit anderen Charakteren, könnt teils auch Entscheidungen treffen.

Helden von Paperos

Wenn ihr ein Gebäude in Respawn Village aufleveln könnt, wird es euch angezeigt.

Das Heldenmanagement gehört zu euren wichtigsten Aufgaben.

Leveln und Looten

Steam-Deck-Check Knights of Pen and Paper 3 läuf auf dem Steam Deck technisch einwandfrei und lässt sich gut bedienen. Auch ohne skalierbares UI sind alle Spielelemente sehr gut lesbar. Leider gibt es keine Cloudsaves, so dass ihr euren einen Spielstand pro Account händisch kopieren müsstet. Es drängt sich zumindest mir nicht auf, zwei Spielstände parallel zu spielen.



Die "Dark Dungeons" sind ein im Spiel integrierter Dungeoncrawler. Die Bewegung erfolgt mit dem passend getauften "Grindendo".

Fazit

Es gibt viel zu entdecken.

Rundentaktik-RPG

Einzelspieler

Einsteiger bis Profis

Preis: 12,79 Euro

In einem Satz: Hübsche und witzige Hommage an Tischrollenspiele für viele Spielsessions.

wurde auf der Paradox Announcement Show angekündigt und bereits am Folgetag erschien der dritte Eintrag der persiflierenden Gruppen-Taktik-RPG-Reihe. Ein paar Wochen und Patches später hatte ich die Gelegenheit, die Würfel am virtuellen Spieltisch rollen zu lassen.Ihr startet mit Magierin, Barbar und Kleriker. Der berufliche Hintergrund, der sich auf die Werte wie Stärke auswirkt, lässt sich jederzeit anpassen. Nach ein wenig Spieleinführung besetzt ihr die zwei weiteren Stühle am Spieltisch. Der Witz der Reihe ist, dass die Charaktere Spieler sind, die ihrem Spielleiter (SL) beim Tischrollenspiel gegenübersitzen. Und der Tisch steht immer in der passenden, detailreichen Umgebung – außer der SL war zu faul sie zu zeichnen. Generell hat die Grafik einen Sprung gemacht.Es gibt verschiedenste Klassen und Berufe, derer ihr immer mehr freischaltet. Jede Klasse hat fünf Skills. Je nachdem wie ihr einen Helden ausrüstet und auflevelt, kann er eine von mehreren Rollen wie Tank oder Schadensausteiler einnehmen. Die Spieler sind vor allem auf Erfahrung und Loot aus, aber die Welt Paperos braucht ihre Helden. Die erste Bedrohung ist der eSport, also der Evil Sport. Es gibt aber auch einen verrückten und abgesetzten König, der eine Alienbedrohung sieht und den eine Organisation wieder inthronisieren möchte. Und dann wäre da noch die Geschichte rund um ein der Gedankenkontrolle dienendes Pulver und die dahinterstehenden Antagonisten, die immer wieder einen Kopfgeldjägertrupp auf euch hetzen. Knights of Pen and Paper 3 spielt immer wieder charmant auf die reale Gegenwart (Aluhut) an sowie auf die Popkultur, zum Beispiel Der Herr der Ringe, Nintendo oder Stranger Things. Außerdem lebt es von der Interaktion zwischen Spielern und ihre Spielleiter. Von der profitiert ihr vor allem, wenn ihr selbst einmal dem Tischrollenspiel gefrönt habt.Spielmechanisch wird in erster Linie rundenweise gekämpft. Die Gegner stehen euch in zwei Reihen gegenüber. Mit einem Standard-Nahkampf-Angriff könnt ihr die Feinde hinter einem Vordermann nicht angreifen. Manche Angriffe haben Flächenschaden und es gibt Status wie Gift, die sich stapeln lassen und jede Runde Schaden zufügen. Gerade wenn die Gegner immer mehr Lebenspunkte haben ist das hilfreich. Jede Figur hat pro Runde eine Aktion frei, um einen Gegenstand einsetzen, etwa einen Trank oder eine Spruchrolle. Das Zusammenspiel der Helden und die Ausnutzung von Synergieeffekten werden im Spielverlauf immer wichtiger. Zu eurem Glück agiert die KI nicht clever. Sie wäre deutlich gefährlicher, wenn sie sich einen Helden nach dem anderen vorknöpfen würde. Dann wären so manche Kämpfe gegen Gegner gleichen Levels aber kaum zu bewältigen.Die Progression erfolgt mehrschichtig. Erfahrungspunkte sorgen für Levelups. Damit steigen eure Werte, ihr bekommt mehr Hitpoints und Energie. Letztere benötigt ihr für den Einsatz der Skills. Nur der Standardangriff kostet nichts, selbst wenn er besondere Vorteile bringt. So lädt der Kleriker mit ihm die Energie aller Helden etwas auf. Skills levelt ihr mit Büchern auf. Die bekommt ihr als Quest-Belohnung, Loot oder gegen Bares in der Bücherei. Letztere hat ungefähr alle zwölf Echtzeitstunden die Bestände aufgefüllt, auch der Marktplatz wechselt dann sein Sortiment. Ihr werdet es also kaum schaffen, schnell alle Skills der Helden aufzuleveln. Eure Entscheidung sollte sich nach eurem Spielstil richten. Ich habe vor allem den Feuerball der Magierin aufgelevelt, da er Flächenschaden macht, den Heilzauber des Klerikers, eine Spezialattacke des Rogue oder die Mehrfachattacke des Barbaren. Außerdem sammeln eure Waffen, Schilde und Rüstungen bei Benutzung Erfahrung. Ihr solltet nicht verpassen, sie beim Schmied aufzuwerten. Aufleveln lassen sich auch die zahlreichen Gebäude von Respawn Village, wofür ihr aber zunehmend speziellere Items braucht.Ihr könnt in den bereits erkundeten Gebieten optional Kämpfe auf einem wählbaren Schwierigkeitsgrad starten um Gold, Erfahrung und Loot zu grinden. In meinen bislang gut sechs Spielstunden bin ich überwiegend der Hauptquest gefolgt, habe die ein oder andere Nebenquest gemacht und sehr wenige freiwillige Kämpfe. Der Grindfaktor erhöht sich im Spielverlauf vielleicht, macht aber einen sehr moderaten Eindruck. Mit den Dark Dungeons gibt es einen im Spiel integrierten Dungeoncrawler. Auf jeder Ebene warten Monster und ein Bonfire. Einmal entzündet, könnt ihr rasten und die Truhe der Ebene öffnen.Knights of Pen and Paper 3 hat eine hübsche Grafik, gibt euch viel Raum zum Party-Basteln und lebt natürlich wieder vom Konzept, letztlich einem kampflastigen Tischrollenspiel beizuwohnen sowie den popkulturellen Referenzen. Die Gegner sind im Sinne der Spielbarkeit nicht besonders helle, der Grindfaktor ist überschaubar. Trotz der Gegnervielfalt kann der starke Kampffokus ein wenig monoton werden.Daher eignet sich der Titel vor allem für, dann auch sehr spaßige, Spielsessions von vielleicht 20 bis 90 Minuten. So könnt ihr auch in jeder Session Bücher zum Aufleveln kaufen. Eines der vielen kleinen Highlights war, als ich mich bei einer Tavernenschlägerei stereotyp entschied, die Goblins zu verkloppen. Es stellte sich heraus, die Menschen waren die Schufte und die Grünhäute freundliche, gut zahlende Stammkunden! Und Knights of Pen and Paper 3 ist voller solch kleiner Geschichten und Erlebnisse.