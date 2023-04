Super Dungeon Maker verlässt am 3. Mai den Early Access

PC Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bereits am 15. Februar 2022 veröffentlichte das deutsche Indie-Studio Firechick Super Dungeon Maker als Early-Access-Fassung auf Steam und konnte seitdem gute User-Kritiken einfahren. Am 3. Mai verlässt das Spiel den Early-Access-Status und erscheint darüber hinaus auch für die Nintendo Switch.

Grob zusammengefasst orientiert sich Super Dungeon Maker an Spielen wie Super Mario Maker: Die Spieler designen auf Wunsch Levels, die sie mit anderen Spielern online teilen. Dabei wird großen Wert auf einen einfach zu bedienenden Level-Editor gelegt. Super Dungeon Maker orientiert sich überdeutlich an den 2D-Teilen der Legend of Zelda-Reihe aus den 1990er und frühen 2000er Jahren. So können die eigenen Dungeons mit unterschiedlichsten Rätseln, Gegnern und Bossen ausgestattet werden.

Der Early Access brachte bereits über 3.500 Dungeons hervor – auch für Switch-User gibt es daher ab der Veröffentlichung viel zu entdecken. Im Trailer erhaltet ihr einen Eindruck auf das Spiel.