Clanfolk: "Hunters and Hunted"-Update erschienen

Gestern ist für den Colony-Builder Clanfolk, der in den schottischen Highlands spielt, ein umfangreiches Update erschienen. Entwickler MinMax Games hat in Zusammenarbeit mit Puiblisher Hooded Horse "Hunters and Hunted" an den STart gebracht. Es überarbeitet die Jagdmechaniken und fügt neue Fauna hinzu, zum Beispiel Rotwild, Füchse und Wölfe. Unterstützt werdet ihr von Jagdhunden. Deren Soundeffekte kommen von Max, dem Standard Poodle des Lead-Enwicklers Andrew Hume. Das Jagdwild migriert über die Karte und seine Anwesenheit richtet sich auch nach der Jahreszeit. Die Wölfe sind eure Konkurrenten bei der Jagd nach Rotwild, greifen Menschen aber nur an, wenn sie hungrig oder verwundet sind. Die Details zum Update könnt ihr euch im offiziellen Dev-Blog anschauen.

Clanfolk ist ein Colony-Builder der in den schottischen Highlands des Mittelalters spielt. Ihr müsst euch die Umgebung zu Nutze machen, um zu überleben, also jagen, Ressourcen sammeln und Ackerbau betreiben. Nur so habt ihr eine Chance, die harten Winter zu überstehen. Außerdem errichtet ihr Gebäude wie eine Taverne, ahndelt mit anderen Clans und entwickelt euren eigenen Clan, wenn ihr denn erfolgreich seid, über mehrere Generationen. Den knapp ein Jahr alten Trailer zum Start des Early Access könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Clanfolk befindet sich derzeit im Steam Early Access und ist zum Preis von 19,99 Euro erhältlich.