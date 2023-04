Resident Evil 4: Pay-to-Win-Waffenupgrades und "Horde-Modus"

PC Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Resident Evil 4 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem die Presse das vor rund drei Wochen erschienene Remake von Resident Evil 4 eifrig getestet und für sehr gut befunden hat, der Metacritic-Score liegt bei 93 Punkten und auch in unserem Test sahnte es eine 9.0 ab, hat Capcom dem Horrorspiel per Patch neue Optionen hinzugefügt. Dabei handelt es sich um Waffenupgrades, die ihr für echtes Geld deutlich früher freischalten könnt. Ein Upgrade kostet rund drei Euro. Das Gesamtpaket kommt, unter Berücksichtigung von Rabatten, auf schlappe knapp 47 Euro. In den offiziellen Patchnotes finden sich diese neuen Spielerfahrungen nicht. Das erinnert an die nach der Testphase teils drastisch erhöhten Preise für Fahrzeuge in Gran Turismo 7 (im Test).

Durch die nachträglich ins Spiel eingefügten Pay-to-Win-Optionen erscheinen auch manche Designentscheidungen in einem neuen Licht. So nutzt sich das im Original noch unzerstörbare Messer im Remake schnell ab. Außerdem lässt sich, für heutige Spiele eher unüblich, der Schwierigkeitsgrad nicht nachträglich anpassen. Immerhin bietet euch Capcom jetzt die Möglichkeit, euch freizukaufen, falls ihr mal an einer schwierigen Stelle steckenbleibt. Teil des Updates ist allerdings auch der Mercenaries-Modus, in dem ihr in drei Arealen gegen Wellen von Gegnern kämpfen müsst, um euch einen möglichst hohen Highscore zu sichern.