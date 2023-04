PM: This Week on Xbox: Neue Spiele vom 10. bis zum 14. April (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Manchmal brauchen gute Dinge etwas mehr Zeit. In diesem Sinne: Willkommen bei Next This Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier erfährst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

11. April – Guardian of Lore

Xbox Play Anywhere – Als Prinz Sayri schützt Du die Erinnerung an alte Zivilisationen vor böser Magie. Werde Teil von wunderschön gestalteten 2,5D-Welten – inspiriert von Folklore der Native Americans – und kämpfe gegen eine böse Invasionsarmee, die sie droht verschwinden zu lassent. Wie viel Geschichte wirst Du für zukünftige Generationen bewahren können?

11. April – Sherlock Holmes The Awakened

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Erlebe ein nervenaufreibendes Lovecraft-Abenteuer, das von Grund auf neu mit moderner Grafik und Gameplay entwickelt wurde. Du schlüpfst in die Rolle von Sherlock Holmes und findest Dich im Herzen des furchteinflößenden Cthulhu-Mythos wieder, während Du eine Reihe mysteriöser Ereignisse in Europa und den USA untersuchst.

12. April – Hyper-5

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Das Deep Space Scout-Schiff Hyper-5 hat ein Notsignal empfangen und zieht in den Kampf gegen eine unbekannte Bedrohung. Allein stellst Du Dich in einem schier aussichtslosen Kampf gegen mehr als 40 Gegnertypen und gewaltigen Bosskämpfen in den abwechslungsreichen Land-, Luft- und Unterwasserstadien des Planeten 4GDT.

12. April – King of the Arcade

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Willkommen in der neonbeleuchteten Welt von King of the Arcade, in der die 80er Jahre noch immer präsent sind. Du schlüpfst in die Rolle von Mac McCormick, einem ehemaligen Arcade-Champion, der in eine schwierige Situation geraten ist. Er kämpft darum, Castle’s Arcade vor einer feindlichen Übernahme durch den skrupellosen Vermieter Jimmy Joysticks und die sieben Mitglieder seiner Arcade-Gang zu retten. Mit über 40 Spielen verschiedener Genres tauchst Du in ein nostalgisches Abenteuer ein.

12. April – Ghostwire: Tokyo

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Tokio wird von tödlichen und übernatürlichen Kräften überrannt, als ein gefährlicher Okkultist die Bevölkerung der Stadt von einem Augenblick auf den anderen verschwinden lässt. Verbünde Dich mit einer mächtigen spektralen Entität, um Rache zu üben und meistere ein mächtiges Arsenal an Fähigkeiten, um die dunkle Wahrheit hinter dem Verschwinden zu entschlüsseln. Ghostwire: Tokyo erscheint am 12. April, einschließlich des neuen Spider’s Thread-Update. Spielbar auf Konsole, Clould und PC.

12. April – Murderous Muses

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Als Sicherheitskraft erkundest Du eine Galerie in den Abendstunden, um Hinweise auf ein kürzlich begangenes Verbrechen zu finden. Löse Rätsel und nutze die Augen von Mordechai, um seine Porträts zum Leben zu erwecken. Den*Die Mörder*in findest Du nur, wenn Du die Vergangenheit wiederherstellst. Der Titel kommt von den Schöpfer*innen von The Infectious Madness of Doctor Dekker, The Shapeshifting Detective und Dark Nights with Poe and Munro.

13. April – Cannon Dancer – Osman

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In der nahen Zukunft wird die Welt von einer korrupten Regierung kontrolliert und von Abdullah, der Sklavenhändlerin, bedroht. Glücklicherweise bietet Kirin, ein einsamer Attentäter und hochkarätiger Agent, seine Dienste an. Kirin muss die Stadt infiltrieren, um Feind*innen zu besiegen und Panik und Terror zu trotzen. Doch im Haupttempel eines Kultes greift ihn die Polizei an und lässt ihn zum Sterben zurück…

13. April – Dogfight – A Sausage Bomber Story

Optimiert für Xbox Series X|S – Erlebe explosive Action, unverwechselbaren Humor und aufregende Abenteuer – mit der ganzen Familie. Schließe Dich dem Sausage Bomber Corps an, um in waghalsigen Missionen die Nation von Relishtonia gegen die Welteroberungsambitionen der mysteriösen Vega-Nation zu verteidigen.

13. April – Sokolor

Ein Puzzlespiel mit innovativer Mechanik. Schiebe die farbigen Würfel in die richtige Position; doch um sie schieben zu können, musst Du Dich zuerst selbst in der gleichen Farbe anmalen.

14. April – Basketball Pinball

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Platziere Deinen Namen auf dem Scoreboard mit Slam Dunks und Dreiern. Entdecke Geheimnisse, erfülle Missionen und beweise, dass Du die Nummer eins in der Welt oder unter Deinen Freund*innen bist, indem Du Deinen Highscore auf der Online-Rangliste veröffentlichst.

14. April – DE-Exit – Eternal Matters

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Begib Dich in diesem atmosphärischen Abenteuer mit einem Hauch von Stealth auf eine surrealistische Reise ins Jenseits, um die Geheimnisse der zerbrochenen und mysteriösen Ebene der Erinnerung zu entdecken. Erforsche eine wundervolle Voxel-Welt mit ihrem cineatischen Flair. Tauche ein in ein fesselndes Erlebnis, lerne die Bewohner*innen der Ebene kennen und rette den Tag.

14. April – Farm Slider

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Mit farbenfrohen und minimalistischen Schiebepuzzles ist Farm Slider einfach zu spielen, herausfordernd zu meistern und unmöglich wegzulegen! Du forderst Dein Gehirn heraus und genießt mehrere Stunden Rätselspaß, der für alle Altersgruppen geeignet ist. Schiebe Dich durch die Level und ordne die Bilder neu an, bis sie mit dem Original übereinstimmen.

14. April – Split – Manipulate Time

In diesem First-Person-Puzzlespiel erstellst Du Kopien von Dir selbst und manipulierst die Zeit. Das Gameplay kombiniert viele verschiedene Arten von Rätseln und bringt sie in eine völlig neue Perspektive. Das Bedienfeld ist mit zahlreichen Fallen gespickt, die sowohl gute Reflexe als auch Gelassenheit erfordern.

14. April – Ultra Pixel Survive

Du kommandierst Held*innen mit einzigartigen Fähigkeiten, erntest natürliche Ressourcen, um Materialien zu sammeln, und baust Deine militärischen Verteidigungsanlagen aus. Jede Nacht greifen feindliche Horden das Dorf an und fordern Dein strategisches und taktisches Geschick heraus, um zu überleben. Im Spiel erforschst Du dunkle unterirdische Verliese und kämpfst gegen gigantische Bosse.