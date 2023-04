PM: Der Microsoft Spring Sale ist da – Sichere Dir jetzt großartige Rabatte auf Spiele, Filme und vieles mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Sparfüchse aufgepasst! Der Microsoft Store Spring Sale 2023 ist da und lässt an allen Ecken attraktive Rabatte und zeitlich begrenzte Angebote sprießen. Freue Dich auf reduzierte Spiele für Xbox und PC, beliebte Filme sowie Serien, Apps und vieles mehr1. Wirf direkt einen Blick auf unsere Übersicht und erfahre, welche Angebote Du Dir nicht entgehen lassen solltest.

Spiele satt – Schnapp‘ Dir fantastische Gaming Deals

Spare bis zu 75% Prozent auf ausgewählte digitale Xbox-Titel

Ob Abenteuer, Fantasy oder Sport – Gamer*innen, die ihre Sammlung erweitern möchten, können sich jetzt nach Herzenslust eindecken. Spare beim Kauf hunderter ausgewählter digitaler Xbox-Spiele, darunter One Piece Odyssey Deluxe Edition, Forza Horizon 5 Premium Edition und NBA 2K23 für Xbox Series X|S.

Spare jetzt auf ausgewählte PC-Titel

Vergrößere Deine Spielesammlung mit hunderten Deals auf ausgewählte PC-Spiele: Entwickle in Jurassic World Evolution 2 Dinosaurier, die denken, fühlen und intelligent auf ihre Umgebung reagieren, erlebe in Disney Dreamlight Valley ein magisches Leben an der Seite berühmter Charaktere oder erforsche in Roblox das ultimative virtuelle Universum – Deinen Vorstellungen sind keine Grenzen gesetzt. Die vollständige Liste der PC-Spiele im Angebot findest Du hier.

Schnapp‘ Dir Xbox Series X Bundles

Egal, ob Du neu im Konsolen-Gaming oder auf der Suche nach einem Upgrade bist: Der Microsoft Store Spring Sale hat für alle etwas im Angebot. Sichere Dir ein Xbox Series X Bundle mit einem Deiner Lieblingsspiele: .

Genieße Hunderte von Spielen gemeinsam mit Deinen Freund*innen auf Konsole, PC oder in der Cloud – und ständig kommen neue hinzu! Entdecke Dein nächstes Lieblingsspiel schon jetzt im Xbox Game Pass. Wähle den für Dich passenden Tarif aus und stürze Dich ins Vergnügen.

Jede Menge Spaß für Deinen Frühling – und darüber hinaus!

Spare bis zu 50 Prozent auf ausgewählte Filme und Serien

Der Spring Sale bietet nicht nur jede Menge Spiele – sondern auch beliebte Filme und Serien im Angebot. Egal, ob Du einen Filmabend mit der Familie planst oder Deine Lieblingsserie wieder bingewatchen möchtest –für jeden Geschmack ist etwas dabei. Hole Dir beispielsweise einen dieser reduzierten Titel:

Spare bis zu 50 Prozent auf ausgewählte Apps aus den Bereichen Kreativität, Produktivität und Entertainment

Beliebte Apps wie Dolby Access, Nitrado, Karaoke One, 8 Zip Pro Advanced Archiver und viele mehr stehen jetzt auf Xbox-Konsolen und im Microsoft Store für Windows zum Download bereit. Und für alle Foto-Enthusiast*innen ist Adobe Photoshop Elements 2023 jetzt zum Download auf Deinem Windows 11-Gerät verfügbar!

Sichere Dir lukrative Rabatte auf ausgewählte Surface-Geräte und Microsoft PC-Zubehör

Egal, ob Du von zu Hause arbeitest, unterwegs bist oder dich auf der Couch zurücklehnst – Surface-Geräte sind für jede Art zu arbeiten, lernen und spielen geeignet. Im Microsoft Store Spring Sale sind diese ausgewählten Surface-Geräte im Angebot:

Hole mit ausgewähltem Microsoft-Zubehör das Beste aus Deinem Windows PC – jetzt bis zu 39 Prozent günstiger! Bleibe auch unterwegs jederzeit verbunden und produktiv mit dem Microsoft USB-C Travel Hub, dem Microsoft Modern USB-C Headset oder der Microsoft Bluetooth Maus. Hier findest Du eine vollständige Liste des Microsoft-Zubehörs, das jetzt im Angebot ist.

Nutze die Gunst der Stunde und schnapp‘ Dir im Microsoft Store Spring Sale viele fantastische Angebote. Egal ob Konsolen-Bundles, Spiele, Filme, Serien, Xbox-Zubehör oder Apps – die Entscheidung liegt bei Dir!

1Ausgewählte Angebote sind marktübergreifend verfügbar. Timing und Preise können je nach Region variieren.