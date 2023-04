PM: Entdeckt neue gespenstische Geschichten im Ghostwire: Tokyo-Update „Der Faden der Spinne“! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem fast die gesamte Bevölkerung Tokios auf einen Schlag spurlos verschwunden und durch Wesen aus einer anderen Welt ersetzt worden war, gingen Spieler in der Rolle des Überlebenden Akito ein ungewöhnliches Bündnis mit Geisterdetektiv KK ein, um die Stadt vor dem Untergang zu retten. Im neuen Update „Der Faden der Spinne“ für Ghostwire: Tokyo auf PlayStation™ 5 können sich alle Spieler über neue Geschichten und Herausforderungen für Akito und KK mit ihren übernatürlichen Kenntnissen freuen.

Im neuen Roguelite-Spielmodus von „Der Faden der Spinne“ müssen Spieler ihre Geisterjäger-Fähigkeiten in Kampfherausforderungen mit 30 Etappen unter Beweis stellen. Das Update umfasst außerdem neue Gegner, verbesserte Kampffähigkeiten, längere Story-Zwischensequenzen, Verbesserungen für den Fotomodus und, ja, auch neue Areale zum Erkunden inklusive zwei neuer Nebenmissionen.

Im Update gehen Akito und KK Meldungen über vermisste Schüler auf den Grund. Beim Erkunden einer Mittelschule merken die beiden jedoch, dass sie nicht allein sind: Außer ihnen geistert so einiges durch die langen Schulflure. Lüftet die Geheimnisse hinter den gruseligen Vorkommnissen in der Schule, darunter ein unheimliches anatomisches Modell, eine paranormale Sichtung in der Toilette und sogar die Legende von „Hanako-san“, einem boshaften Geist, der sich selbst ein paar fiese Lektionen überlegt hat.

Das Duo entdeckt eine Reihe von 25 rätselhaften Fotos, die anscheinend alle nahe einer Quelle des übernatürlichen Bösen gemacht wurden. Als die beiden sich diesen Orten nähern, entgehen ihnen weder die paranormalen Effekte noch die beunruhigenden Symbole, die von den Fotos ausgehen. Akito und KK beschließen, mithilfe ihrer detektivischen Fähigkeiten alle Orte zu finden und zu säubern. Orientiert euch an markanten Dingen, Schildern und anderen Hinweisen in den Fotos, um die lauernde Finsternis zu finden und aufzuhalten.

In „Geister der Gegenwart“ könnt ihr außerdem ein brandneues Feature des „Der Faden der Spinne“-Updates ausprobieren: Verringerte Horroreffekte. Solange diese Option aktiviert ist, werden bestimmte Effekte durch knuffige SHIIBUYA♡HACHI-Sticker ersetzt, damit Spieler den Gruselfaktor beim Erkunden mit einer Prise Niedlichkeit übertünchen können.

Egal, ob ihr neu anfangt mit Ghostwire: Tokyo oder eine Rückkehr ins Abenteuer plant, in den Gassen von Tango Gameworks paranormaler Vision von Tokio warten nach dem neuen Update etliche Schaurigkeiten darauf, von euch entdeckt zu werden. Seht euch das Update „Der Faden der Spinne“ für Ghostwire: Tokyo jetzt auf PlayStation™ 5 an. Mehr Informationen zu Ghostwire: Tokyo findet ihr auf der offiziellen Website*.