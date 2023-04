PM: State of Play präsentiert tiefe Einblicke in Final Fantasy XVI (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit Final Fantasy XVI in unserem Showcase zu PlayStation 5 im Jahr 2020 erstmals gezeigt wurde, warten Fans auf der ganzen Welt sehnsüchtig auf Details zum düsteren Fantasy-Setting des Spiels, zu den mächtigen Esper und den Domini, die sie beschwören, sowie zum beeindruckenden Kampfsystem, das in den ersten Trailern angeteast wurde.

Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass diese Woche bei State of Play all das und noch vieles mehr beleuchtet wird. Seid also am 13. April um 23 Uhr MESZ live auf Twitch oder YouTube dabei und macht euch dann bereit für die Veröffentlichung von Final Fantasy XVI auf PS5 am 22. Juni.

