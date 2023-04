PM: Xbox Elite Series 2 mit Xbox Design Lab – jetzt noch besser! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Oktober letzten Jahres haben wir den größten Wunsch der Fans erfüllt und den Xbox Elite Series 2 Controller in das Xbox Design Lab aufgenommen. Ab sofort ist eine neue Farbpalette verfügbar, die Dir noch mehr Möglichkeiten bietet, den Xbox Elite Series 2 Controller nach Deinem Geschmack zu gestalten.

Ab sofort hast Du die Wahl zwischen 16 Hauptfarben für die Ober- und Rückseite, 12 Farben für die ABXY-Tasten, 17 verschiedenen Akzentfarben für die Paddles und das D-Pad, und 25 Akzentfarben für den Rest des Controllers. Von leuchtenden Varianten wie Garnet Red, Glacier Blue, and Deep Pink bis hin zu unauffälligen Optionen wie den neuen abgedunkelten ABXY-Tasten gibt es buchstäblich Milliarden von Möglichkeiten, unseren modernsten Xbox Controller zu personalisieren. Verleihe dem Xbox Elite Series 2 mit Xbox Design Lab einen einzigartigen Look – zum Beispiel durch angepasste Thumbstick-Ringe und Sockel für einen subtilen Farbakzent oder metallische Trigger und D-Pads für ein erstklassiges Gefühl.

Wenn Du den Xbox Elite Series 2 Controller noch nicht ausprobiert hast, ist jetzt die perfekte Gelegenheit. Jeder Xbox Elite Series 2 Controller ist mit allem ausgestattet, was Du brauchst, um wie ein Profi zu spielen: Thumbsticks mit einstellbarer Spannung, gummierte Griffe und kürzere Trigger-Locks können Dein Spiel auf das nächste Level bringen. Mit der Xbox Zubehör-App legst Du individuelle Tastenbelegungen fest, passt die Thumbsticks und Auslöser an und wählst die Farbe, in der die Xbox-Taste auf Deinem Controller leuchtet.

Du hast einen Spielstil, der sich von Spiel zu Spiel unterscheidet? Mit der Profiltaste kannst Du ganz einfach zwischen den Controller-Profilen wechseln. So sparst Du Zeit, die Du normalerweise für das Anpassen Deiner Einstellungen brauchst – und hast mehr Zeit zum Zocken. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden und hochwertigen Komponenten, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind, bleibst Du im Spiel.

Wenn Du den Controller noch weiter individualisieren möchtest, gibt es im Xbox Design Lab noch weitere Optionen. Zusätzlich zum Controller kannst Du Teile wie das Thumbsticks + D-Pad Pack erwerben, das austauschbare Thumbsticks mit einzigartigen Designs und ein D-pad enthält – in Standard-Kreuzform oder facettiert. Das Paddles Pack enthält einen Satz von vier Paddles, die an der Rückseite Deines Elite Series 2-Controllers befestigt werden können. Dadurch hast Du zusätzliche Eingabeoptionen. Mit dem Carrying Case und Charging Pack wartet darüber hinaus eine elegante Tragetasche, eine Ladestation und ein USB-C-Kabel auf Dich. Du möchtest alle Komponenten in einem Paket? Dann solltest Du Dir das Everything Pack anschauen.

Du willst einen Xbox Design Lab-Controller anpassen, weißt aber nicht, wo Du anfangen sollst? Dann wirf einen Blick auf die Inspired By-Kollektion. Wir haben uns mit einigen spannenden Spielestudios zusammengetan, um Dir einen hervorragenden Ausgangspunkt für Dein Design zu bieten. Du kannst sogar einen Controller erstellen, der von Deinem Lieblingscharakter oder Deiner Lieblingsserie inspiriert ist! Mit Milliarden von verfügbaren Farbkombinationen sind wir gespannt auf all die wunderbaren Designs, die die Xbox Community mit dieser neuen Erweiterung kreiert.

Die neueste Erweiterung der Xbox Elite Series 2 Controller mit Xbox Design Lab ist jetzt ab 149,99 Euro erhältlich. Klick hier, um Deinen eigenen Controller zu erschaffen.