PM: PC Game Pass ist ab sofort in 40 neuen Ländern verfügbar, viele davon in Europa (Microsoft Xbox Wire)

Im Februar fand erstmals eine Preview zum PC Game Pass in 40 neuen Ländern statt. Die Resonanz war großartig. Wir bedanken uns bei allen Spieler*innen, die ihre Erfahrungen im Rahmen der Preview geteilt und uns bei der Gestaltung der Preview unterstützt haben.

Ab sofort können Spieler*innen der folgenden Länder der PC Game Pass-Community beitreten:

Neue Mitglieder, die PC Game Pass beitreten möchten, erhalten unter xbox.com/pcgamepass Informationen über die lokalen Preise und erfahren, wie sie sich anmelden können.

Um den Start zu feiern, bekommen neue Mitglieder für eine begrenzte Zeit ein spezielles Willkommensangebot für die ersten drei Monate. Diejenigen, die an unserem Insider-Programm teilgenommen haben, erhalten als Dankeschön zwei Monate lang eine kostenlose PC Game Pass-Mitgliedschaft, ohne dass weitere Maßnahmen erforderlich sind. Diese wird in den kommenden Tagen direkt in den Konten der Mitglieder verfügbar sein.

Sobald Du PC Game Pass beigetreten bist, kannst Du Dich auf der Xbox-App auf PC einloggen. In der Xbox-App durchsuchst Du die Spiele-Bibliothek, spielst PC-Titel und verbindest Dich mit Freund*innen. Mit PC Game Pass haben Spieler*innen sofortigen Zugriff auf eine Bibliothek mit Hunderten von PC-Spielen auf Windows, darunter brandneue Xbox Game Studios-Veröffentlichungen ab dem ersten Veröffentlichungstag, kultige Bethesda-Spiele, eine EA Play-Mitgliedschaft und exklusive Vorteile für Mitglieder bei Riot Games wie League of Legends und Valorant. Steige noch heute ein und zocke Games wie Forza Horizon 5, Sea of Thieves, Grounded, Age of Empires IV, FIFA 22 und mehr. Es kommen ständig neue Spiele hinzu, darunter Minecraft Legends am 18. April, Redfall am 2. Mai und Starfield am 6. September.

