PM: PlayStation Store: Die Top Downloads von März 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist an der Zeit zu sehen, welche Top-Downloads für PS5, PS4, PS VR2, PSVR und F2P die neue Saison eingebracht haben. Die PS5- und PS VR 2-Charts in den USA und in Europa sahen viele Horrortitel in den Top 3, während die PS4-Charts in den USA und in Europa voll von sportlicher Action waren. Schwergewichte wie MLB The Show 23, Resident Evil 4 und WWE 2K23 knacken alle die Top Ten.

Schaut euch die vollständigen Listen unten an. Welche Titel spielt ihr diesen Monat?

*Die Namen der Produkte können je nach Region abweichen.

*Upgrades nicht inbegriffen.

*Die Namen der Produkte können je nach Region abweichen.

*Nur PS Store-Käufe. Spiel-Upgrades oder Spiele, die mit Hardware gebündelt sind, sind nicht enthalten.