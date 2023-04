PC

Die Maps sind generiert, was vielseitige Startbedingungen und Taktiken bedeutet.

Das Spielprinzip

Die Kirche mitten in meine Siedlung zu platzieren, zahlt sich punktemäßig aus.

Die Motivationssysteme

Von der erhofften Gold-Medaille bin ich in dieser fortgeschrittenen Puzzle-Herausforderung noch weit entfernt.

Die Spielmodi

Die Early-Access-Baustellen

Genug Punkte gesammelt, aber nur zwei optionale Aufgaben abgeschlossen. Da bleibt nur ein weiterer Versuch!

Mein Fazit

Aufbauspiel für PC im Early Access

Einzelspieler und Versus-Multiplayer (Koop ist geplant)

Einsteiger

Preis: 12,99 Euro (bis 12. April 9,74 Euro)

In einem Satz: Stressfreies Puzzle-Aufbauspiel für entspannte Spielstunden.

Das Aufbauspielist am 5. April 2023 in den Early Access bei Steam und Gog.com gestartet. Es verzichtet auf klassischen Gebäude- und Infrastrukturbau sowie Vergrößerung der Einflusszone. Auch Gefahren oder Katastrophen sucht ihr in Terrascape vergebens. Trotzdem entfaltet der Titel einen wunderbar entspannten Spielfluss. Nach zehn Spielstunden mit der Early-Access-Fassung verrate ich euch, woher das kommt.Terrascape funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Vor euch liegt eine unberührte Naturlandschaft aus Wäldern, Gebirgen, Flüssen, Seen und Meeren. Diese Spielwelt befüllt ihr nach und nach mit Gebäuden. Die Gebäude erhaltet ihr aus themenspezifischen Decks. So enthält das Dorf-Deck zum Beispiel Hütten, Dorf- und Marktplätze, das Landwirtschafts-Deck hingegen Getreide- und Hopfenfelder sowie Windmühlen und Brauereien.Bei der Platzierung der Gebäudekarten achtet ihr darauf, dass siemit der Umgebung harmonieren. Denn durch die Kombination der Gebäude sammelt ihr Punkte, mit denen ihr neue Kartendecks erwerbt. Ein Holzfäller ist idealerweise von möglichst vielen Waldgebieten umgeben, Obstplantagen profitieren von angrenzenden Flüssen. Einen Marktplatz setzt ihr am besten inmitten eines Wohnviertels. Je besser ihr die Synergien der Gebäude nutzt, je höher ist die Punkteausbeute. Da euch ein gesetztes Gebäude kein zweites Mal Punkte bringt, zahlt sich vorausschauendes Bauen in der "richtigen" Reihenfolge aus. Könnt ihr keine Kartendecks mehr erwerben, endet das Spiel.Terrascape mangelt es auf den ersten Blick an anspornenden Mechaniken. Weder müsst ihr eure Lagerhalle vor Einbruch des bitterkalten Winters füllen, noch wartet ein Kampf gegen eine Feindesarmee auf euch. Terrascape hat allerdings seine eigenen, feinen Belohnungssysteme.Spätestens nachdem ihr die ersten Hütten platziert habt, erlebt ihr eine Überraschung: Die vier Hütten verschmelzen zu einem Langhaus, was die zukünftige Punkteausbeute mancher angrenzender Gebäude erhöht. Derzeit gibt es vier dieser Gebäudekomplexe und ich hoffe, es werden bald mehr. Während des Spielens schaltet ihr zudem nebenbei neue Gebäudearten und nach Aufwertung eures Burgfrieds weitere thematische Kartendecks frei. Diese neuen Strukturen garantieren, gut gesetzt natürlich, deutlich mehr Punkte in bislang ungenutzten Regionen – was auch notwendig ist, denn die Kosten für weitere Decks steigen stetig.Eine Motivationsinfusion ist für mich die audiovisuelle Präsentation: Durch das Platzieren der städtischen und produzierenden Gebäude verwandelt sich die Landschaft ständig. Terrascape macht optisch richtig was her. Dazu erklingt bei der Punktezählung permanent ein dezentes Glöckchen – ein hörbarer, höchsteffizienter Motivationsschub. In den Szenarien gibt es zudem klassische Ziele in Form von Medaillen. Außerdem stellt euch Terrascape optionale Aufgaben, zum Beispiel sollt ihr während einer Partie eine bestimmte Punktezahl mit einem Gebäudetyp erzielen.Derzeit stehen euch in Terrascape vier Spielmodi zur Verfügung. In den Puzzle-Herausforderungen (mit aktuell 30 Leveln) versucht ihr auf einer vordefinierten Karte und mit einer vorgegebenen Gebäudeanzahl möglichst viele Punkte abzugreifen. In neun Szenarien strebt ihr nach Punkten strebt und schließt optionale Aufgaben ab. Völlig ungestört und vorgabefrei puzzelt ihr im Entspannt-Modus vor euch hin. Zusätzlich gibt es einen Multiplayer-Modus, den ich mangels Gegenspieler in der Lobby nicht testen konnte. Der geplante Koop-Part ist noch nicht freigeschaltet.Terrascape lief in meiner Spielzeit stabil und ich konnte keine Bugs oder Fehler entdecken. Derzeit hapert es meiner Meinung vor allem an Quality-of-Life-Features wie beispielsweise einem Overlay, das mir die besten Punktewerte für ein Gebäude auf der Map anzeigt. Außerdem mangelt es an weiteren spielerischen Inhalten, um das Geschehen abwechslungsreicher zu machen. Es handelt sich eben um eine frühe Early-Access-Version.Terrascape ist vor allem ein Puzzlespiel, in dessen Mittelpunkt das geschickte Platzieren und Ausnutzen der Synergien zwischen Umwelt und Gebäudekarten steht. Neben dem "schön Bauen" ist es wichtig, hohe Punktzahlen abzusahnen, sonst endet eine Partie schnell. Da es jedoch keine störenden Einflüsse von außen gibt und die Spielschwierigkeit niedrig ist, ergeben sich entspannende Spielstunden.Einer der großen Stärken von Terrascape liegt für mich in der Präsentation. Mir gefällt einfach die Optik! Es macht mir Spaß, die unberührte Naturlandschaft Stück für Stück zu bevölkern und aktiv zu verändern. Dabei läuft ein ruhiger Soundtrack im Hintergrund und dezente Soundeffekte ergänzen die Szenerie. Ich finde bereits die Early-Access-Fassung von Terrascape sehr gelungen. Sie bietet mehrere Stunden Spielspaß und läuft technisch einwandfrei. Deshalb blicke ich mit Vorfreude auf die kommenden Inhalts-Updates.